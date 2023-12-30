مواعيد مباريات اليوم السبت 30-12-2023 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري وسيتي وقمة إيطالية

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 10:50

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يشهد اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر مباريات قوية في الدوري المصري والإنجليزي وقمة مرتقبة في إيطاليا.

ويستعرض FilGoal.com جميع مباريات اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.

الدوري الإنجليزي

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لوتون تاون × تشيلسي.. 2:30 ظهرا.. بي إن سبورتس 1

أستون فيلا × بيرنلي.. 5:00 مساء.. بي إن سبورتس 2

مانشستر سيتي × شيفيلد يونايتد.. 5:00 .. بي إن سبورتس 1

نوتينجهام فورست × مانشستر يونايتد.. 7:30 مساء..

بي إن سبورتس 1

للاطلاع على جميع مباريات اليوم اضغط هنا.

الدوري المصري

البنك الأهلي × المقاولون العرب.. 4:00 عصرا.. أون تايم سبورتس 2.

إنبي × بلدية المحلة.. 7:00 مساء . أون تايم سبورتس 2.

طلائع الجيش × زد.. 7:00 مساء.. أون تايم سبورتس1.

الدوري الإيطالي

ميلان × ساسولو .. 7:00 مساء.. أبو ظبي بريميوم 1.

يوفنتوس × روما.. العاشرة إلا ربع مساء.. ابو ظبي بريميوم 1.

الدوري السعودي

النصر × التعاون.. 8:00 .. ssc sports extra 1.

الشباب × الوحدة.. 8:00 مساء.. ssc sports 1

الدوري الإنجليزي
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