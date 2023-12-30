عضو شركة الأهلي يكشف تفاصيل ضم إمام عاشور ورضا سليم.. والمسؤول عن الصفقات

أوضح أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة في الأهلي تفاصيل ضم إمام عاشور ورضا سليم، وكذلك من المسؤول عن إتمام الصفقات في النادي.

وضم الأهلي في الصيف الماضي كل من إمام عاشور ورضا سليم وأنتوني موديست قبل بداية الموسم الجاري.

وصرّح أحمد حسام عوض عبر أون تايم سبورتس 1: "الأمور الفنية هي قرارات تخص محمود الخطيب رئيس النادي ومارسيل كولر المدير الفني، ومن الوارد أن ترشح شركة الكرة أسماءً ولدينا فريق كشافة لترشيح الصفقات، والقرارات النهائية للخطيب والمدير الفني ولجنة التخطيط".

وأضاف "ضم وسام أبو علي؟ نعلن في وسائل الإعلام ولا نخفي شيئا، وعندما ننهي المفاوضات مع أي لاعب سنعلن بشكل رسمي".

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وتحدث عن مفاوضات ضم إمام عاشور قائلا: "حدث تواصل بين إمام عاشور بعد احترافه في ميتيلاند الدنماركي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي، ووجدنا رغبة منه في الانتقال للأهلي، وهنا جاء الدور الفني وعقد الخطيب اجتماعا مع كولر وعقب الاتفاق على ضمه تم إبلاغنا من أجل بدء المفاوضات".

وتابع "لم نتواصل مع اللاعب وهو في الزمالك، المفاوضات معه كانت سهلة جدا ومع ناديه كانت صعبة، وتنازل عن عائد مادي كبير لينضم إلى الأهلي".

وأكمل "الحاجة الفنية تغطي على قيمة الصفقة، قيمة الصفقة كانت كبيرة لكننا نفذنا احتياجات فنية للمدرب حتى نحاسبه على البطولات والأرقام، وكإدارة محترفة نوفر كل التسهيلات للمدرب".

وعن صفقة رضا سليم قال: "رضا سليم كان ترشيح من مسؤولي شركة الكرة وكولر وافق على ضمه، وما يثار أن الأهلي دفع ضعف قيمة عرض بيراميدز لضم الجناح المغربي غير صحيح".

وأوضح "عندما نعمل على صفقة يحدث التالي: نستهدف ضم اللاعب، نعمل بشكل محترف بالتواصل مباشرة مع اللاعب ومن يمثله بشكل قانوني بشكل سري، ووارد أن يدخل فريق لضم اللاعب ولا أتحدث عن بيراميدز هنا لكننا نواصل لإتمام عملنا".

وشدد "لا يوجد أي تواصل مباشر بين شركة الكرة ومارسيل كولر، والخطيب هو من يتواصل مع المدير الفني في الشق الفني".

وأردف "فريق الكشافة يعمل على البحث عن اللاعبين بالمعايير التي يريدها النادي ونقدمها للجنة الفنية، وهنا يأتي دور المدير الفني حيث يتخذ قراره، وفي مركز المهاجم رشحنا أسماءً عديدة وكولر كان صاحب فكرة ضم موديست".

وواصل "هناك معايير في الانتقالات نتخذها وهي: هل الانتقالات السابقة في تصاعد أم هبوط؟ وهل هو لاعب يفتعل المشاكل، وهل راتبه يزيد أو يقل مع كل تجربة، ونقدم تقارير موحدة لاتخاذ القرار النهائي".

وكشف "جيونبوك الكوري تراجع صفقة بيع جوستافو سوزا للأهلي مرتين، وأوقفنا الأمر بعدها ولا نفكر فيه بعد نهاية تعاقده مع النادي".

وأتم "لم يُعرض على الأهلي ضم ماريو بالوتيلي".