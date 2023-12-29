خبر في الجول - مفاوضات مكثفة بين الأهلي وسيريس لضم وسام أبو علي

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 23:21

كتب : أحمد الخولي

وسام أبو علي

يخوض الأهلي مفاوضات مكثفة مع سيريس السويدي لضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وارتبط اسم اللاعب صاحب الأصول الفلسطينية في الساعات الأخيرة بالانتقال للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المفاوضات المكثفة بدأت في الساعات الأخيرة لضم المهاجم البالغ 24 عاما.

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ووافق اللاعب على الانضمام للأهلي في انتظار توصل الفريقان لاتفاق نهائي لإتمام التعاقد.

وبحسب موقع "بي تي" الدنماركي، فإن الأهلي قدم عرضا للتعاقد مع وسام أبو علي لاعب سيريس السويدي مقابل 10 ملايين كورونا (مليون ونصف دولار) لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف أن النادي السويدي رفض عرضا قبل أسبوعين من جانب أوتريخت الهولندي لضم أبو علي مقابل 6 ملايين كورونا (894 ألف دولار)".

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.

ومثل وسام أبو علي منتخب الدنمارك في المراحل السنية لكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفريق الأول للمنتخب الأوروبي.

وسام أبو علي الأهلي سيريس السويدي
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