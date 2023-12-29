دوري المحترفين - حصاد الجولة 14.. بتروجت يحافظ على الصدارة وتعثر مكادي مجددا

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 23:20

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

فيما تعثر مكادي للمباراة الخامسة على التوالي بالخسارة من طنطا بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت 10 مباريات في الجولة 14 انتهت 7 مباريات بالفوز وثلاث تعادلات وتسجيل 20 هدفا.

بتروجت حقق الإنتصار الخامس على التوالي بالفوز على دكرنس 3-0 ليتصدر برصيد 32 نقطة يليه حرس الحدود برصيد 28 نقطة ثم وادي دجلة برصيد 25 نقطة ثم غزل المحلة برصيد 24 نقطة.

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أبو قير للأسمدة يتعرض للهزيمة الثالثة على التوالي بالهزيمة من النجوم 2-0.

فيما حقق القناة يحقق ثالث انتصاراته على التوالي في الدوري بالفوز على مصر للمقاصة 1-0.

عمرو بركات لاعب مكادي سجل للجولة الثانية على التوالي بعد هدفه في مرمى راية ثم طنطا.

7 ركلات جزاء

شهدت الجولة 14 احتساب 7 ركلات جزاء، سجل باسم عادل للسكة الحديد في مرمى غزل المحلة وأهدر زميله محمود عبد العاطي

أحمد حسني سجل لطنطا في مرمى مكادي وأهدر زميله عبد الرحمن الدح

علي حسين سجل لوادي دجلة في مرمى نادي وي واهدر عبد الرحمن فؤاد لاعب وي

حسام بركات سجل لبروكسي أمام جمهورية شبين.

جدول ترتيب الهدافين

محمود ممدوح - حرس الحدود - 9 أهداف

إسماعيل بامبا - بتروجت - 8 أهداف

حسام بركات - بروكسي - 7 أهداف

سايكو - القناة - 6 أهداف

نانا أنتوي - طنطا - 6 أهداف.

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