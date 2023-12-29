اتحاد اللاعبين يهدد باتخاذ إجراءات قانونية بسبب زيادة عدد المباريات

هدد لاعبو كرة القدم باتخاذ إجراءات قانونية بسبب المتطلبات المتزايدة المفروضة على أجسادهم من خلال إقامة بطولات جديدة وموسعة.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن زيادة عدد مباريات دوري أبطال أوروبا بدءا من الموسم المقبل واستحداث بطولة جديدة لكأس العالم للأندية تضم 32 فريقا.

وبحسب تقرير سابق لشبكة "سكاي سبورتس" الأوروبية فإن اللاعب ربما يجد نفسه أمام فرصة خوض 86 مباراة في الموسم الواحد ودون الحصول على فترة راحة كافية بين الموسمين.

وقال ماهيتا مولانجو الرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين للشبكة الإنجليزية: "أشعر أننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الناس مستعدين لاتخاذ إجراءات قانونية، حيث يكون الناس مستعدين لاتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الملعب لمحاولة حل المشكلة، لأنها حالة حزينة، أعتقد أنها هزيمة لكرة القدم عندما يحتاج اللاعبون إلى تحقيق العدالة بأيديهم لأنهم لا يشعرون بالحماية".

ورد على، هل منظمو المسابقات يخاطرون بقتل كرة القدم؟ فأجاب مولانجو قائلا: "أعتقد أنهم كذلك. لكنني أعتقد أن اللاعبين مستعدون الآن لاتخاذ موقف قوي، أعتقد أن السلطات التي من المفترض أن تحمي اللاعبين وتحمي المباريات لا تفعل ذلك. إنهم يولدون المزيد من المسابقات، ويولدون المزيد من الدخل على حساب اللاعبين".

وأضاف "ما يبدو أننا جميعا ننساه هو أنه في نهاية المطاف، جميعهم يستخدمون نفس الأصول، وأنا أستخدم كلمة الأصول لغرض معين لأنهم جميعا يريدون حلب نفس البقرة".

وتابع "وهذا أمر مستحيل لأنه في نهاية المطاف، اللاعبون -بقدر ما هم أشخاص متميزون يكسبون عيشهم بشكل جيد للغاية- إلا أن الجسم البشري يسمح لك فقط بفعل الكثير".

وأتم "إنه مثال آخر على اتخاذ المسؤولين قرارات دون التفكير في العواقب على رفاهية اللاعبين، هذه هزيمة لكرة القدم. كمشجعين نريد أن نرى أفضل اللاعبين على أرض الملعب ويقدمون أفضل مستوى، والآن مع عدد المباريات الحالي فإن الأمر مستحيل جسديا وإنسانيا".

وستقام كأس العالم للأندية 2025 بالنظام المعتاد بدور مجموعات يضم 32 فريقا مقسمة على 8 مجموعات ويتأهل متصدر ووصيف الترتيب لدور الـ16 والذي تبدأ منه الأدوار الإقصائية حتى النهائي لتحديد البطل وستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في 2025.

بينما يشهد الموسم المقبل زيادة عدد المباريات في دوري أبطال أوروبا وتغيير نظامه، حيث سيخوض الفريق 8 مباريات في دور المجموعات بدلا من 6، وسيخوض الفريق الذي يصل للنهائي 17 مباراة بدلا من 14 كما كان معتادا في وقت سابق.