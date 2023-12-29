تقرير سعودي: جاياردو يستبعد بنزيمة بعد انقطاعه عن التدريبات

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

حسرة بنزيمة بعد تصدي الشناوي لركلة الجزاء منه

استبعد مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة مهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيمة من مواجهة الطائي بسبب انقطاعه عن التدريبات بحسب صحيفة " الشرق الأوسط السعودية".

كريم بنزيمة

النادي : الاتحاد

الاتحاد

ويلعب اتحاد جدة أمام الطائي غدا السبت ضمن الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن جاياردو مدرب اتحاد جدة استبعد كريم بنزيمة من مباراة الفريق أمام الطائي بعد غياب المهاجم الفرنسي عن كل الحصص التدريبية عقب الخسارة الثقيلة من النصر 5-2.

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بنزيمة واجه انتقادات عديدة عقب الخسارة من النصر في الجولة 17 من الدوري السعودي، واغلق بعدها حسابه على إنستجرام دون توضيح الأسباب.

اتحاد جدة خسر للمباراة الثالثة على التوالي خلال الموسم الحالي من المسابقة التي يحمل لقبها.

سجل أهداف النصر: كريستيانو رونالدو (هدفين) وساديو ماني (هدفين) وأندرسون تاليسكا.

فيما أحرز المغربي عبد الرزاق حمدالله هدفي اتحاد جدة في شباك النصر.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة في المركز السادس بالدوري السعودي.

ويخوض بنزيمة موسمه الأول من اتحاد جدة قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده.

ولعب بنزيمة 20 مباراة وسجيل 12 هدفا وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.

كريم بنزيمة الدوري السعودي
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