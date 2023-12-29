ذا أثليتك: تعلم من الدرس.. ريال مدريد يحدد موعدا نهائيا لمعرفة موقف مبابي من الانتقال

يُجري ريال مدريد محاولة جديدة لضم كيليان مبابي في الصيف المقبل.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فإن ريال مدريد وضع موعدا نهائيا لمعرفة قرار اللاعب.

وحدد منتصف يناير 2024 كموعد نهائي لمعرفة قرار اللاعب بقرار الانضمام من عدمه.

وأشار التقرير إلى أن الملكي تعلم من أخطائه السابقة في صيف 2022 عندما حاول التوقيع مع كيليان لكنه جدد في النهاية تعاقده باريس سان جيرمان.

ومع دخول مبابي لشهر يناير المقبل دون تجديد تعاقده فسيحق له الاتفاق مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لناديه، كونه في الأشهر الـ 6 الأخيرة بعقده.

وأوضح التقرير أن الجميع في ريال مدريد يريد ضم مبابي لتقوية الفريق بدءا من كارلو أنشيلوتي الذي جدد تعاقده حتى 2026 مرورا باللاعبين وأبرزهم فينيسيوس جونيور.

وأكمل التقرير أن مبابي يتواصل بشكل مباشر مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الداعم الأول لإتمام التعاقد رغم الأحداث السابقة.

ومن جهة أخرى فأن هناك اعتقاد في باريس سان جيرمان أن مبابي لن ينضم لريال مدريد لعدم قدرتهم على تقديم العرض المادي المناسب لضم الفرنسي البالغ 25 عاما.

وكان مبابي رفض عرضا بقيمة 300 مليون يورو من الهلال السعودي وفضل الاستمرار مع باريس سان جيرمان الفرنسي بعد توصله لتسوية مع النادي عقب إيقافه عن التدريبات الصيف الماضي.

ويتصدر مبابي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 18 هدفا من 16 جولة.

وسجل الموسم الجاري 21 هدفا وصنع 2 في 22 مباراة بجميع المسابقات.