بيشكتاش يعلن فسخ تعاقد بايلي.. ورومانو: يقترب من العودة لفريقه السابق

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

إريك بايلي

أعلن نادي بيشكتاش التركي فسخ تعاقد المدافع الإيفواري إريك بايلي بعد تجربة استمرت 4 أشهر فقط.

إريك بايلي

النادي : مانشستر يونايتد

بشكتاش
فياريال

وانضم بايلي مطلع الموسم الجاري للنسور التركية في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف الماضي.

وشارك المدافع الإيفواري في 8 مباريات بقميص الفريق الموسم الجاري بعدد دقائق 537.

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وجاءت آخر مباراة له مع الفريق في التاسع من ديسمبر الجاري والخسارة من فنربخشة بنتيجة 3-1 في الجولة 15 من الدوري التركي.

وتم إيقاف اللاعب بعدها وسط 5 لاعبين حيث أشار بيشكتاش في بيانه لوجود مشاكل تتعلق بتوافق الفريق والأداء الضعيف، رفقة فينسنت أبو بكر وجان أونانا ورشيد غزال وفالنتين زورييه.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات إلى اقتراب بايلي من العودة لفياريال الإسباني.

وأوضح رومانو إلى أن مارسيلينيو المدير الفني لفياريال الإسباني يريد ضم الفيل الإيفواري في الأسابيع القليلة المقبلة.

وارتدى بايلي قميص الغواصات الصفراء في 47 مباراة خلال موسم واحد، وبعدها انتقل لمانشستر يونايتد مقابل 38 مليون يورو في 2016 وحقق 3 ألقاب.

وسبق أن ارتدى قمصان إسبانيول الإسبان ومارسيليا الفرنسي.

وتوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2015 مع منتخب كوت ديفوار، وخاض 49 مباراة بقميص الأفيال وسجل خلالها هدفين.

وغاب بايلي عن قائمة كوت ديفوار في المشاركة بكأس أمم إفريقيا 2023.

إريك بايلي بيشكتاش الدوري التركي فياريال
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