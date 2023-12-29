مؤتمر تين هاج: عندما يعود اللاعبين الأقوياء نستطيع الفوز على أي فريق

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 15:50

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

شدد إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أن فريقه لم يكتمل بعد إذ يعاني من غيابات بسبب الإصابات وعندما يعودوا يستطيع فريقه الفوز على أي فريق.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نوتينجهام فورست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ20 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وقال المدير الفني الهولندي أثناء المؤتمر الصحفي: "أظهرت نتيجتنا ضد أستون فيلا أن هذا الفريق قوي ويمكننا التنافس ونواجه أقوى الفرق في هذا الدوري، عندما يعود أقوى اللاعبين يمكننا التغلب على أي فريق من خلال العقلية الصحيحة".

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وأضاف "على الرغم من كل الانتكاسات إلا أنه لا يمكن لأي فريق التعامل مع هذا العدد الكبير من الانتكسات التي تعرضنا لها، عدد النقاط غير راض، ولكن يجب أن أكون سعيدا، عندما نستعيد جميع اللاعبين، يكون الفريق قويا".

وتابع "نافسنا الفرق الثلاثة الأولى في الدوري ليفربول وأرسنال وأستون فيلا، يمكننا التغلب على أي فريق".

وعن التعاون مع السير جيم راتكليف قال: "أركز على المباراة حتى الآن، لذلك قلت لا للمناقشات مع الإدارة الكروية الجديدة، في هذه اللحظة لا أريد أن يكون لدي تشتيتات، في الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون هناك وقت لنا، ثم سأعرف المزيد".

وأكمل "أعتقد أنه أمر جيد، إنه أمر إيجابي للغاية، نحن نتطلع حقا إلى العمل معا، تريد شركة Ineos العمل معي وكذلك أنا".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نريد الفوز دائما، لا يهم من هو القائد، نحن بحاجة إلى ثقافة الفوز بغض النظر عمن القائد والمالك".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يأتي فورست في المركز الـ17 في المركز الـ16.

مانشستر يونايتد أستون فيلا الدوري الإنجليزي إيريك تين هاج
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