لقد عاد.. برايتون ينتصر على توتنام برباعية رغم العودة المتأخرة

أنهى برايتون عام 2023 بانتصار ثمين على ميدانه أميكس ستيديوم بنتيجة 4-2 على توتنام في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وللمباراة الثامنة على التوالي لا يخسر توتنام على ميدانه في الدوري الإنجليزي.

عاد بيرفس إستوبنيان بعد غياب منذ 9 نوفمبر الماضي، وسجل هدفا واحتفل بعودته قائلا: "لقد عدت".

وتقدم جاك هيشيلوود في الدقيقة 11 لبرايتون بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد سلسلة مراوغات من جواو بيدرو.

وسجل بيدرو هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 23 أضاف بها الهدف الثاني لبرايتون.

في الشوط الثاني شارك إستوبنيان بدلا من إيجور في الدقيقة 46.

وسجل الإكوادوري هدفا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64 معززا من تقدم فريقه.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سجل بيدرو هدفا رابعا من علامة الجزاء، رافعا رصيده لـ 7 أهداف في المركز العاشر بترتيب هدافي الدوري.

وقلص الأرجنتيني أليخو فيليز الفارق بالهدف الأول في الدقيقة 81 من صناعة سون هيونج مين.

وأصبح أليخو فيليز أصغر لاعب يسجل لتوتنام في آخر 6 سنوات بعمر 20 عاما و100 يوم منذ ديلي آلي (20 عاما و7 أيام).

ثم أضاف بن ديفيز الهدف الثاني بعد 4 دقائق بعد عرضية بيدرو بورو، ورغم محاولات الديوك في الدقائق الأخيرة لكن الرباعية حسمت الأمر بفوز برايتون.

ورفع برايتون رصيده لـ 30 نقطة في نهاية الدور الأول.

بينما ظل توتنام خامسا برصيد 36 نقطة.

video:1