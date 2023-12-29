عودة الرجل المختار.. وست هام يحقق مفاجأة كبرى وينتصر على أرسنال

حقق وست هام مفاجأة كبرى بانتصاره على مضيفه أرسنال في ملعب الإمارات مساء الخميس بهدفين دون رد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

افتتح توماس سوتشيك أهداف المباراة في الدقيقة 13.

وأضاف كونستانتينوس مافروبانوس الهدف الثاني للمطارق في الدقيقة 55.

وأهدر سعيد بن رحمة ركلة جزاء لوست هام في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة وصل رصيد وست هام إلى 33 نقطة يحتل بهم المركز السادس في الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن توتنام الخامس.

أما أرسنال فتجمد رصيده عند 40 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

وكتبت هذه النتائج عودة كبيرة لديفيد مويس مدرب وست هام من الباب الكبير والذي أطلق عليه "الرجل المختار" عقب توليه مهمة مانشستر يونايتد خلفا للسير أليكس فيرجسون.

إذ أنه خلال خمسة أيام انتصر على مانشستر يونايتد نفسه بهدفين دون رد والآن على أرسنال بالنتيجة ذاتها ليقترب من المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وأصبحت تلك الهزيمة لأرسنال هي الأولى على ملعبه منذ الخسارة أمام برايتون في شهر مايو الماضي بثلاثية دون رد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ملخص المباراة

كاد بوكايو ساكا يسجل هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة لكن أريولا تألق وتصدى له.

وفي الدقيقة 13 سجل توماس سوتشيك الهدف الأول لوست هام وتم استئناف اللعب لأربع دقائق كاملة.

وبعدها توقفت المباراة لمراجعة لقطة الهدف إذ أنه كان هناك شك أن الكرة خرجت من الملعب قبل أن يمرر جارود بوين الكرة لسوتشيك.

ولكن بعدها تم احتساب الهدف ليتقدم وست هام في النتيجة.

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توماس سوتشيك يفتتح التسجيل لويست هام في شباك آرسنال #الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ارسنال_وست_هام pic.twitter.com/qzAutOUEpZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 28, 2023

وفي الدقيقة 30 كاد ساكا يدرك التعادل برأسية لكن أريولا تصدى له مجددا.

وأرسل أوليكساندر زينشينكو عرضية قابلها بن وايت برأسية لكنها مرت بجوار المرمى.

وسدد ساكا كرة جديدة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 55 سجل كونستانتينوس الهدف الثاني لوست هام برأسية من ركلة ركنية.

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GOAL!!



All the talk was of Declan Rice, but its former Gunner Konstantinos Mavropanos who heads West Ham 2-0 in-front!#beINPL #WHUFC #AFC pic.twitter.com/a4doSTMn68 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 28, 2023

وكاد جابرييل خيسسوس يقلص النتيجة لكن رأسيته مرت خارج الملعب.

وسدد ديكلان رايس كرة قوية ارتطمت في الشباك من أعلى.

وحصل وست هام على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بداعي عرقلة ديكلان رايس لإيمرسون لكن أهدرها سعيد بن رحمة بعدما تصدى ديفيد رايا له.