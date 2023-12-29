مؤتمر كولر: التتويج بلقب السوبر المصري مهم والأهم أن موديست وكريم فؤاد سجلا

أثنى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على أنتوني موديست بعدما ساهم في فوز الأهلي بلقب كأس السوبر المصري.

وسجل موديست الهدف الثالث وصنع الرابع في فوز الأهلي على مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر بنتيجة 4-2.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "المباراة سارت بسيناريو لم يكن مفترض أن تصل له، لأننا كنا متفوقين وفجأة انقلبت الأوضاع".

وأضاف "في النهاية فزنا باللقب وهذا المهم، والأهم بالنسبة لي أن أنتوني موديست وكريم فؤاد سجلا لأن كان مهما جدا بالنسبة لي أن يسجلوا".

وواصل "مررنا بضغط كبير في الفترة الماضية، وظللنا لفترة طويلة نقيم في فنادق ونسافر في دول مختلفة ومعزولين عن أصدقاءنا وعائلاتنا. وسيحصل الفريق في الفترة المقبلة على فترة راحة جيدة، وكنت أتمنى أن ينطبق نفس الأمر على الدوليين الذين سينضمون للمنتخب، وأتمنى في الأيام القليلة المقبلة أن يحاولوا الحصول على الراحة المناسبة خلالها".

وأكمل "موديست لاعب كبير جدا ومن أفضل من لعبوا في الدوريات الأوروبية، وأثق به وراهني عليه كبير جدا".

وأوضح "في الفترة الماضية كان غير موفقا لأسباب خارجة عن إرادته لأنه كان يحتلاج للجاهزية في البداية منذ انضمامه، وعندما أصبح جاهزا تعرض للإصابة بفيروس كورونا وعطلته، ثم أصبح في حالة جيدة وتعرض للطرد أمام اتحاد جدة ومن وجهة نظري لا يستحقها".

وأتم "موديست كان يحتاج للفرصة للتعبير عن نفسه وأي شخص يفهم في الكرة سيعرف أن لديه لمسة مختلفة، وسعيد جدا لهدفه وصناعة الهدف الرابع، وبالتالي هو لاعب جيد جدا وسنعتمد عليه في الفترة المقبلة بشكل كبير وأريد أن يبني على ما قدمه اليوم".

وأصبح الفرنسي خامس لاعب أجنبي يسجل في كأس السوبر المصري. (طالع التفاصيل)

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