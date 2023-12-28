السوبر المصري - الأوروبي الأول والأجنبي الخامس.. موديست يكتب التاريخ مع الأهلي
الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 22:01
كتب : FilGoal
سجل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي هدفا ساهم في حسم نهائي كأس السوبر المصري لصالحه.
أنتوني موديست
النادي : الأهلي
جاء ذلك حيث سجل موديست الهدف الثالث في الدقيقة 113 لكسر التعادل الذي أنهى الوقت الأصلي 2-2.
ثم أضاف كريم فؤاد الهدف الرابع في الدقيقة 116.
وبذلك صار موديست أول لاعب أوروبي يسجل في تاريخ كأس السوبر المصري.
كما أنه الأجنبي الخامس الذي يسجل في هذه المسابقة، وجميعهم سجلوا مع الأهلي.
قائمة المسجلين تضم النيجيري جونيور أجايي "هدفين" والتونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والبرازيلي برونو سافيو.
وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 14 في تاريخه، والأولى بالنظام الجديد المكون من 4 فرق.
وكان الأهلي قد تخطى سيراميكا كليوباترا 1-0، بينما فاز مودرن فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح.
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