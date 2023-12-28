انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (2) وست هام.. انتصار المطارق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال ووست هام التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار وست هام بهدفين دون رد.

ق90+5: ديفيد رايا يتألق ويتصدى لركلة جزاء سعيد بن رحمة.

ق90+5: ضربة جزاء لوست هام بداعي عرقلة رايس لإيمرسون.

ق56: جووووووووول ثااااان من وست هام برأسية من كونستانتينوس مافروبانوس.

ق54: تسديدة قوية من رايس ارتطمت في الشباك من أعلى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم وست هام بهدف دون رد.

ق13: جوووووول سوتشيك يسجل الهدف الأول لوست هام.

انطلاق المباراة.