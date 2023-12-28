انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (2) وست هام.. انتصار المطارق

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 21:54

كتب : FilGoal

توماس سوتشيك يحتفل بهدفه مع وست هام ضد أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال ووست هام التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار وست هام بهدفين دون رد.

ق90+5: ديفيد رايا يتألق ويتصدى لركلة جزاء سعيد بن رحمة.

ق90+5: ضربة جزاء لوست هام بداعي عرقلة رايس لإيمرسون.

ق56: جووووووووول ثااااان من وست هام برأسية من كونستانتينوس مافروبانوس.

ق54: تسديدة قوية من رايس ارتطمت في الشباك من أعلى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم وست هام بهدف دون رد.

ق13: جوووووول سوتشيك يسجل الهدف الأول لوست هام.

انطلاق المباراة.

أرسنال وست هام الدوري الإنجليزي
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