تشكيل أرسنال – تبديل وحيد ضد وست هام

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تبديلا وحيدا على تشكيل فريقه أمام وست هام.

ويستضيف أرسنال اليوم الخميس في ملعب الإمارات منافسه وست هام في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ويشارك لياندرو تروسارد منذ البداية بدلا من كاي هافيرتز.

ويتواجد محمد النني لاعب منتخب مصر على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس- بن وايت

في الوسط: ديكلان رايس- مارتن أوديجارد- لياندرو تروسارد

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا

ويحتل أرسنال المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

فيما يأتي وست هام سابعا بـ30 نقطة.