ليساندرو مارتينيز يكشف تطورات علاجه من الإصابة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - الأرجنتين

كشف ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد تطورات إصابته التي أبعدته عن الملاعب لما يقرب من ثلاثة أشهر خلال الموسم الجاري.

ليساندرو مارتينيز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتعرض اللاعب المتوج بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين للإصابة في قدمه ضد إشبيلية في الموسم الماضي وأجرى عملية جراحية وعاد وخاض أربع مباريات لكن عاودته مجددا.

وتحدث ليساندرو لموقع يونايتد الرسمي قائلا: "حسنا أنا أسير بشكل جيد وعملية التأهيل تسير بشكل مدهش".

أخبار متعلقة:
كرة يد - مشاركة منتظرة لـ الأهلي؟ الاتحاد العربي يستحدث بطولة جديدة بعد هدفه ضد فيوتشر.. كهربا أول لاعب يسجل لفريقين مختلفين في السوبر المصري بيرناردو سيلفا يكشف عن أغرب ما طلبه جوارديولا منه

وواصل "لكن يجب أن نتحلى بالصبر أعرف أنني سأعود قريبا جدا".

وأكمل ليساندرو حديثه "الأمر يستغرق وقتا وهو صعب خاصة عندما تتعرض لإصابتين خلال ستة أو سبعة أشهر ولكنني أشعر أنني ذهنيا قوي للغاية ولن أستسلم".

وتابع "هذا جزء من كرة القدم ويجب أن أتقبله وأتحلى بالتواضع وهذا وقت أن أعمل بجهد أكبر في الجيمانزيوم وأتحسن وأحلل كل شيء بدنيا وفنيا وهكذا أستطيع التحسن في الملعب".

وأتم ليساندرو حديثه "أحب التحسن كشخص كذلك لأنه سنرى نتيجة ذلك مباشرة في الملعب وأنا أحب هذا النادي وهذا المكان".

مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز
نرشح لكم
انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (2) وست هام.. انتصار المطارق تشكيل أرسنال – تبديل وحيد ضد وست هام بيرناردو سيلفا يكشف عن أغرب ما طلبه جوارديولا منه جوارديولا يكشف ما قاله لاعبوه أثناء العودة من السعودية "سمعتهم وهم لا يشعرون" مواعيد مباريات الخميس 28 ديسمبر 2023.. الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي السوبر والدوري الإنجليزي من يستطيع إيقاف أبطال العالم؟ سيتي يدك إيفرتون بثلاثية بثنائية مودريك ومادويكي.. تشيلسي يحقق فوزا قاتلا على كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (1) - (3) مانشستر سيتي.. انتصار الضيوف
أخر الأخبار
مؤتمر كولر: التتويج بلقب السوبر المصري مهم والأهم أن موديست وكريم فؤاد سجلا 18 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد كرة السلة يعلن إصابة عمرو زهران لاعب الأهلي 44 دقيقة | كرة سلة
مؤتمر فورموسينيو: الأهلي كبير إفريقيا.. وكنا هدفنا تحقيق الفوز في السوبر ساعة | الكرة المصرية
إمام عاشور: هذه هي روح النادي الأهلي.. ولا تقلقوا من الآلام التي خرجت بها ساعة | الكرة المصرية
تخطت 10 ملايين دولار.. جوائز الأهلي المالية في 2023 ساعة | الكرة المصرية
محمد عبد المنعم: عانينا من الاستهتار في الشوط الثاني ضد فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
إمام عاشور يوجه رسالة إلى "الشامتين": تحلوا بالهدوء ساعة | الكرة المصرية
مروان عطية أفضل لاعب في السوبر المصري 2023: الجائزة ليست لي وحدي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 3 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا