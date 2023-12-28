ليساندرو مارتينيز يكشف تطورات علاجه من الإصابة

كشف ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد تطورات إصابته التي أبعدته عن الملاعب لما يقرب من ثلاثة أشهر خلال الموسم الجاري.

ليساندرو مارتينيز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتعرض اللاعب المتوج بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين للإصابة في قدمه ضد إشبيلية في الموسم الماضي وأجرى عملية جراحية وعاد وخاض أربع مباريات لكن عاودته مجددا.

وتحدث ليساندرو لموقع يونايتد الرسمي قائلا: "حسنا أنا أسير بشكل جيد وعملية التأهيل تسير بشكل مدهش".

وواصل "لكن يجب أن نتحلى بالصبر أعرف أنني سأعود قريبا جدا".

وأكمل ليساندرو حديثه "الأمر يستغرق وقتا وهو صعب خاصة عندما تتعرض لإصابتين خلال ستة أو سبعة أشهر ولكنني أشعر أنني ذهنيا قوي للغاية ولن أستسلم".

وتابع "هذا جزء من كرة القدم ويجب أن أتقبله وأتحلى بالتواضع وهذا وقت أن أعمل بجهد أكبر في الجيمانزيوم وأتحسن وأحلل كل شيء بدنيا وفنيا وهكذا أستطيع التحسن في الملعب".

وأتم ليساندرو حديثه "أحب التحسن كشخص كذلك لأنه سنرى نتيجة ذلك مباشرة في الملعب وأنا أحب هذا النادي وهذا المكان".