بيرناردو سيلفا يكشف عن أغرب ما طلبه جوارديولا منه

كشف بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي عما أغرب طلبه منه بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

وتحدث بيرناردو لصحيفة "أبولا" البرتغالية قائلا: "أكثر شيء جنوني طلبه مني هو اللعب على الجناح الأيسر ضد بوكايو ساكا في مباراة أرسنال".

وواصل "لم يكن الأمر سهلا وكانت المباراة مليئة بالضغط لأننا كنا متأخرين عنهم في الترتيب وإن خسرنا أو تعادلنا فسوف نفقد فرصة المنافسة على اللقب".

وأكمل اللاعب البرتغالي حديثه "اللعب ضد واحد من أفضل الأجنحة في الدوري الإنجليزي هي لحظة سأتذكرها للأبد، أحببت ما حدث رغم صعوبة الموقف لكنه كان تحديا عظيما وأحببته".

وتوج سيتي الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي بعدما حصد 89 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه أرسنال.

وخلال الموسم الماضي فاز سيتي ذهابا وإيابا على أرسنال بثلاثة أهداف لهدف وأربعة أهداف لهدف.