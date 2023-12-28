الاتحاد الفلسطيني يصدر بيانا بشأن تدمير ملعب اليرموك وتحويله لمركز اعتقال وتعذيب

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا بشأن تدمير الاحتلال لملعب اليرموك في غزة وتحويله لمركز اعتقال وتعذيب.

وحوّل الاحتلال ملعب اليرموك لمركز اعتقال الشعب الفلسطيني.

وجاء بيان الاتحاد الفلسطيني

في ظل الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الكل الفلسطيني، والتي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شهيد، وما يزيد على 55 ألف جريح، لم تكن الحركة الشبابية والرياضية والكشفية بمعزل عما يمر به أبناء شعبنا، حيث راح ضحيتها حتى الآن ما يزيد عن ألف من أعضاء الحركة الشبابية والرياضية والكشفية بين شهيد وجريح ومفقود، وعشرات آلاف النازحين، إضافة إلى استهداف المنشآت الرياضية ومقرات الاتحادات والأندية الرياضية الفلسطينية.

وفي أحدث صيحات الفاشية الإسرائيلية، خرج علينا الاحتلال بصور فظيعة خلال اجتياحه لملعب اليرموك في قطاع غزة، وتحويله إلى مركز اعتقال وتنكيل وتحقيق مع أبناء شعبنا، في خرق واضح وصريح للميثاق الأولمبي وكافة القوانين والمواثيق القارية والدولية، وكجزء من استهدافه للحركة الشبابية والرياضية والكشفية الفلسطينية.

إن هذا الملعب الذي يعد أحد أقدم الملاعب في فلسطين، حيث تم تأسيسه في عام 1938 والذي تم تجهيزه ليلبي المتطلبات الدولية لاعتماده ملعباً بيتيا فلسطينيا، ليس بمعزل عما تمر به الحركة الرياضية الفلسطينية، وما تشهده الأراضي الفلسطينية بشكل عام جراء هذا العدوان السافر على أبناء شعبنا، حيث أن هذا الانتهاك الصارخ والفاضح لكافة المواثيق، يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات بحق الرياضة الفلسطينية، وما شملته من قتل اللاعبين واعتقالهم، لافتا إلى أن هذه جريمة لا يمكن للمؤسسة الرياضية الدولية السكوت عنها وإغفالها.

ومن هنا، يطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بصفته المظلة الراعية لكرة القدم في العالم، والاتحاد الآسيوي، وكافة الاتحادات القارية والدولية، وكافة الجهات ذات العلاقة بضرورة باتخاذ موقف عاجل تجاه هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق أحد اتحاداتها الأعضاء واخضاع الاحتلال للمساءلة القانونية، وتوفير الحماية للمنشآت الرياضية.

وفي هذا الصدد، يؤكد الاتحاد الفلسطيني أنه وجه رسائل عاجلة إلى اللجنة الأولمبية الدولية وكافة الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية، بما فيها الاتحاد الدولي والأسيوي والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، والاتحاد العربي لكرة القدم، وكافة الاتحادات الوطنية، وإلى اللجان المعنية، استعرض فيها ما تواجهه الرياضة في فلسطين جراء ممارسات الاحتلال، وطالب فيها بفتح تحقيق دولي عاجل بجرائم الاحتلال بحق الرياضة والرياضيين في فلسطين.

وسبق أن نشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فيديو عن شهداء الرياضة وكرة القدم على يد الاحتلال الإسرائيلي في الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

شهداء الحركة الرياضية منذ أحداث حرب 7 أكتوبر 2023 في المحافظات الجنوبية:

يحيى منهل - مدرب كرة قدم

محمود - مدرب كرة قدم بنادي رفح

رشيد دبور - لاعب المنتخب الفلسطيني الأول

محمد الرخاوي - لاعب نادي شباب رفح (إصابة)

محمود الريفي - نجم رياضي

نادر أبو يوسف - المشرف الرياضي بنادي خدمات النصيرات

براء مدحت الضيف - لاعب أكاديمية نادي خدمات خان يونس

هيثم العرعير - نادي الشجاعية

محمد الغزلي - نادي الصداقة

عماد حجازي - أكاديمية سكور

محمد حجازي - أكاديمية سكور

وجيه أبو زايد - نادي شباب رفح

شادي صباح - اتحاد دير البلح

محمد حسونة - نادي الزوايدة الرياضية

عمر الكيلاني - حكم

محمد الطويل - اتحاد دير البلح

أسامة أبو نهار - نادي طولكرم

محمود قنن - أكاديمية خان يونس

محمد المقيد

أحمد أبو زايد - رئيس نادي شباب الزوايدة

نظير النشاش - خدمات البريج

عماد حمدان - نادي رفح

طلعت طباسي - إداري

عبد الله الصوفي - نادي شباب رفح

محمد أبو دان - أكاديمية هلال غزة

محمود أبو دان - أكاديمية هلال غزة

فتحي أسعيفان - أكاديمية المحترفين

عبد القادر رامي - أكاديمية السامبا

أحمد الفرا - أكاديمية القلعة

محمود أبو سليمة - أكاديمية سكور

حمادة مخيمر - مستشار قانوني رياضي

عبد الرحمن العقاد - خدمات البريج

رائد بارود - إداري في نادي الصداقة

أحمد عوض - لاعب منتخب فلسطين لقصار القامة

باسم طاهر - إداري في نادي المجمع الإسلامي

رشدي عيد - نادي شباب الزوايدة

محمد زياد - خدمات النصيرات

طارق الهور - خدمات النصيرات

محمد عوض النجار - حكم

سعيد الكرد مدرب خدمات رفح (إصابة)

أحمد رباح - خدمات المغازي

محمود الخطيب - شباب رفح (إصابة)

كمال خطاب - أكاديمية السامبا

عبد الله الصوفي - لاعب المنتخب الفلسطيني الأول (إصابة)

باسل مشمش - نادي الزوايدة

رشدي عيد - لاعب سابق

محمد حمدان - المجمع الإسلامي

موسى البرش - نادي نماء الرياضي

عثمان أبو سخيلة - نادي السكة (فقد جميع عائلته)

يوسف داوود - نادي خدمات رفح

يوسف سالم - نادي شباب جباليا

عبد الحميد القرناوي - مصور رياضي في القطاع

محمود عفانة - مدرب

باسل الأشقر - لاعب نادي الأمعري (قصف منزله واستشهاد عائلته)

مصطفى عبد الجليل أبو عطوان - مدرب ومحلل رياضي

ملحوظة: الإحصايات المرفقة في هذا التقرير منذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر وحتى 16 ديسمبر 2023.