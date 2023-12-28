مؤتمر باتشيكو: أعلم حجم الضغوط على اللاعبين.. وسأعمل على إيجاد الحل نفسيا

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو - المدير الفني فريق بيراميدز

شدد جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز أنه سيعمل نفسيا مع اللاعبين في الفترة المقبلة بعد حصد المركز الثالث في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

حصد بيراميدز المركز الثالث والميدالية البرونزية لـ كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 4-5 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي: "الإجهاد أثر بشدة على اللاعبين وهو ما جعلنا نُجري تعديلات كثيرة في تشكيل الفريق، الفرق الأربعة قدموا مستويات قوية خلال البطولة، وللأسف لم نتوج باللقب، لكننا لعبنا من أجل حصده.

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وأضاف "الفريق يضم 28 لاعبا أثق فيهم جميعا، وفي ظل الغيابات بسبب الإصابات كان قرار بالدفع بالعناصر التي لا تشارك كثيرا، وأثق في الشباب الجدد والعناصر التي أضيفت لقائمة الفريق وكانت هناك بعض الصعوبات بسبب سرعة أداء اللقاء".

وشدد "سيراميكا فريق قوي ويلعب بشكل متميز في جميع مبارياته وكان من الطبيعي أن يظهر بشكل متميز في الشوط الثاني تحديدا، والدوري المصري أصبح يمتلك لاعبين وأندية على مستويات متميزة، وبيراميدز كان مسيطرا الشوط الأول بالكامل، وبعد استعادة التركيز أصبح الفريق أكثر تماسكا، ونجح في التركيز بقوة في النهاية وبفضل شخصية اللاعبين نجح في حسم الفوز لصالحه في النهاية".

وتابع "الخسارة ضد مودرن فيوتشر كان سيناريو سيء للغاية نفسيا للاعبين ولكل أفراد اللاعبين، ومررنا بلحظات غير جيدة قبل لقاء سيراميكا وفي النهاية فزنا باللقاء، ولابد من منح اللاعبين راحة لاستعادة لياقتهم البدنية والذهنية والظهور بمستوى أفضل في الفترة المقبلة".

وواصل "اجتمعت مع اللاعبين وطالبهم بالخروج من الحالة النفسية السيئة والتركيز في لقاء سيراميكا وضرورة ختام السوبر بفوز معنوي قبل التوقف الطويل للدوري المصري في المرحلة المقبلة".

وأوضح "سـأعمل على منح اللاعبين راحة والعودة مجددا للتدريبات بشكل معنوي أفضل وجاهزية أكبر في ظل ارتباطات كثيرة فيما بعد لابد من التحضير لها جيدا".

وأتم "بعد عام واحد في بيراميدز، أعلم جيدا أن هناك الكثير من الضغوط على اللاعبين وبالتالي نخسر البطولات في مراحل الحسم، وسأعمل على إيجاد طريقة أفضل للتعامل نفسيا مع اللاعبين في المرحلة المقبلة".

واكتفى الفريقان بـ 5 ركلات ترجيحية لكل فريق هذه المرة بعد الماراثون السابق بين بيراميدز ومودرن فيوتشر والذي استمر لـ 34 ركلة ترجيحية.

وسيحصد بيراميدز جائزة قدرها 75 ألف دولار وسيراميكا 50 ألف دولار هي قيمة الجوائز المالية للبطولة.

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