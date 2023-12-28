قوائم أمم إفريقيا - تاو يقود هجوم الأولاد.. وبروس يكتفي بـ23 لاعبا

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قائمة الأولاد التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا.

واختار بروس 23 لاعبا فقط، رغم إمكانية ضم 27 لاعبا للقائمة النهائية.

وتواجد بيرسي تاو مهاجم الأهلي وأفضل لاعب داخل إفريقيا 2023 على رأس القائمة.

وكان فخري لاكاي لاعب بيراميدز قد غاب عن القائمة الأولية للأولاد.

وجاءت قائمة جنوب إفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز - ريكاردو جوس - فيلي موثوا.

الدفاع: سيدين موبي - جرانت كيكانا - أوبيري موديبا - سياندا زولو - ترينس ماشيجو - خوليسو موداو - نكوسيناثي سيبسي - موثيوبي مافالا.

الوسط: تيبوهو موكوينا - تابمانج موناري - ثابيلو ماكيسو - سفيفيلو سيتولي - جايدن آدامز - ثابيلو مورينا.

الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - زاكيلي ليباسا - أسوين أبوليس - ميهلالي مايامبيلا - إيفيدنيس ماكجوبا.

ويخوض جنوب إفريقيا النهائيات ضمن المجموعة الخامسة، رفقة تونس ومالي وناميبيا.

وتبدأ كأس الأمم الإفريقية يوم 13 يناير المقبل في كوت ديفوار.

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