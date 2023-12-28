مدرب تونس: لاعب مانشستر يونايتد سيغيب عن أمم إفريقيا لهذا السبب

أوضح جلال القادري مدرب تونس أسباب غياب حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد عن قائمة نسور قرطاج النهائية التي تشارك في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكشف القادري عن القائمة التي تضم 27 لاعبا يخوض بهم البطولة التي تبدأ في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل، وغاب عنها اسم المجبري.

وقال القادري في مؤتمر صحفي: "تواصلت مع حنبعل المجبري قبل ساعات وأكد لي أنه يمر بوضع صعب ومعقد مع فريقه مانشستر يونايتد".

وأضاف "المجبري قال لي إنه غير جاهز ذهنيا ويفضل البقاء مع فريقه وعدم المشاركة مع تونس في كأس أمم إفريقيا".

وتابع مدرب تونس "إلياس سعد لاعب سانت باولي الألماني أيضا أكد أن الأولوية لفريقه في الوقت الحالي".

وأتم "فيما يعاني محمد دراجر لاعب بازل من إصابة تسببت في غيابه عن نهائيات أمم إفريقيا".

وتواجد علي معلول مدافع الأهلي على رأس القائمة.

بينما غاب سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ثنائي الزمالك عن القائمة النهائية بعد التواجد في القائمة الأولية.

ويقود نسور قرطاج النجم يوسف المساكني الذي سيشارك في أمم إفريقيا للمرة الثامنة ليعادل الرقم القياسي الذي يملكه أحمد حسن وروجيبير سونج.

فيما غاب فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري عن القائمة.

وجاءت قائمة منتخب تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان

الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجالصي - علاء غرام - يان فاليري - وجدي كشريد

الوسط: حسام تقا - حمزة رفيعة- انيس بن سليمان - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - الياس السخيري - محمد الحاج محمود

الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - مرتضى بن وناس - إلياس العاشوري.

ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة واحدة رفقة مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وستقام بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

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