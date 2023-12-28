في الجول يكشف فندق إقامة منتخب مصر في كأس إفريقيا.. ومقر التدريبات

علم FilGoal.com اسم الفندق الذي سيقيم به منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وحسبما علم FilGoal.com فإن منتخب مصر سيقيم بفندق تياما بمدينة أبيدجان (العاصمة) خلال كأس أمم إفريقيا.

كما سيخوض الفراعنة تدريباتهم في مجمع تدريبات حديقة النباتات.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وكان فيتوريا أعلن عن قائمة مبدئية للبطولة ضمت 55 لاعبا. (طالع القائمة بالكامل من هنا)

وأخيرا تحدد موعد السفر المبدئي إلى كوت ديفوار في التاسع من الشهر المقبل.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه تنزانيا وديا في القاهرة في السابع من يناير المقبل.

وستكون هذه المباراة رقم 14 لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي للفراعنة.

وفاز منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا في 11 مباراة وتعادل في واحدة وهُزم في مثلها.