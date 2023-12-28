انضم قبل ساعات.. الركراكي يكشف سبب تواجد لاعب بيراميدز في قائمة المغرب

كشف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب سبب تواجد محمد الشيبي لاعب بيراميدز في قائمة أسود الأطلس النهائية التي يدخل بها غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2023.

وكشف الركراكي عن القائمة التي تضم 27 لاعبا يخوض بهم البطولة التي تبدأ في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل، بينهم الشيبي.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي: "أيوب العملود هو من كان في القائمة قبل محمد الشيبي، لكن مباراة الوداد أمام حسنية أكادير أظهرت أن العملود يعاني من إصابة سيغيب على إثرها لـ15 يوما على الأقل".

وأضاف "لدينا بالفعل الكثير من عدم اليقين بشأن جاهزية بعض اللاعبين، ولم أرد أن أحصل على المزيد. الشيبي يلعب في بيراميدز، نعرفه وهو بدوره يعرف إفريقيا".

وأكمل "بالأمس لم يكن الشيبي في القائمة، واليوم دخل فيها. تحدثت معه، إنه متحمس، إذا احتجنا له سيكون في المستوى، وأنا أؤمن بأن لديه المستوى للتواجد بالمنتخب".

ويعتمد الركراكي على الكتيبة التي قادت المغرب للحصول على المركز الرابع بكأس العالم 2022.

وشهدت القائمة تواجد نصير مزراوي مدافع بايرن ميونيخ الذي غاب عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب الإصابة.

فيما تواجد اسم سفيان بوفال جناح الريان القطري الذي عاد من الإصابة مؤخرا.

وكان عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة السعودي أبرز الغائبين عن القائمة.

وجاءت قائمة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - مهدي بنعبيد.

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي - يحيى عطية الله - يونس عبد الحميد - شادي رياض - عبد الكبير عبقار - محمد الشيبي.

الوسط: أمير ريشاردسون - عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - أسامة العزوزي - سليم أملاح - بلال الخنوس - إسماعيل الصيباري - أمين حارث.

الهجوم: حكيم زياش - أمين عدلي - سفيان بوفال - طارق تيسودالي - عبد الصمد الزلزولي - يوسف النصيري - أيوب الكعبي.

وستقام البطولة في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة التي تضم منتخبات : زامبيا والكونغو الديموقراطية وتنزانيا.