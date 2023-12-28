جوارديولا يكشف ما قاله لاعبوه أثناء العودة من السعودية "سمعتهم وهم لا يشعرون"

عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته البالغة بعقلية فريقه الذي انتصر على إيفرتون بعد أيام من التتويج بكأس العالم للأندية.

واحتفل مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023 بالفوز على إيفرتون بثلاثة أهداف لهدف مساء الأربعاء.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الفوز على إيفرتون انتصار ضخم بالنسبة لنا، خاصة بعد عودتنا من السعودية كأبطال للعالم".

وأضاف "كنا سعداء حقا بكيفية رد الفعل الخاص بنا، أثبتنا مرة أخرى مدى تميز هذه المجموعة من اللاعبين والعقلية التي نظهر بها".

وتابع المدرب الإسباني "أنا سعيد بكل شيء باستثناء استقبال هدف بعد أن لعبنا بشكل جيد حقا".

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GOAL!!!



Phil Foden hits an ARROW of a shot past Jordan Pickford to make it 1-1. Will they go on to win from here?#beINPL #MCFC #EFC pic.twitter.com/Fawdz1HzYQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 27, 2023

وأكمل "نحن نريد أن نصل إلى قمة الدوري، أعلم أننا لسنا في الصدارة، لكن ستحدث الكثير من المفاجآت لاحقا".

وكشف "استمعت إلى حديث اللاعبين على متن الطائرة العائدة بنا من السعودية بعد أن أصبحنا أبطال العالم، سمعتهم وهم لا يشعرون، وجدتهم يتحدثون عن لقاء إيفرتون".

وأتم "قلت يا إلهي.. هذا هو فريقي، بعد سنوات عديدة لا يزال لديهم الشعور بأنهم يرغبون في التتويج بالألقاب مرارا وتكرارا".

وحل سيتي ضيفا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح جاك هاريسون أهداف المباراة في الدقيقة 29 لإيفرتون.

وفي الشوط الثاني تحول كل شيء فأدرك فيل فودين التعادل لسيتي في الدقيقة 53.

وتقدم سيتي في النتيجة من ركلة جزاء سجلها جوليان ألفاريز في الدقيقة 64.

وأتم بيرناردو سيلفا ثلاثية سيتي بهدف في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 37 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في الترتيب بفارق نقطتين عن أستون فيلا الثالث وله لقاء أقل.

أما إيفرتون فتجمد رصيده عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الـ17.

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