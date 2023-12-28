طالب بثورة في التعاقدات.. الشباب يقيل الكرواتي إيجور بيسكان

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 00:21

كتب : FilGoal

عمر جابر - الزمالك × الشباب

أقال نادي الشباب السعودي مدربه الكرواتي إيجور بيسكان بسبب تراجع النتائج.

وكان بيسكان قد تولى تدريب الشباب خلفا للأرجنتيني خوان براون مدرب الإسماعيلي السابق.

وأعلن نادي الشباب رحيل بيسكان عن تدريب الفريق وتكليف المدرب السعودي سعد السبيعي بتدريب الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

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بيسكان طالب إدارة الشباب في وقت سابق بضروة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وقال بيسكان عقب التعادل مع الفتح: "نحتاج إلى لاعبين أجانب. لا يمكن أن يكون لدينا أجانب في دكة البدلاء ومستواهم لا يؤهلهم للعب ضمن الأساسين سنتحدث مع الإدارة في هذا الجانب".

يذكر أن نادي الشباب ارتبط بالتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك، قبل أن ينفي أحمد سالم المتحدث الرسمي للفريق الأبيض وصول أي عروض رسمية. (طالع التفاصيل)

ويعاني الشباب من تراجع واضح في النتائج خلال الموسم الحالي من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي بالموسم الحالي برصيد 18 نقطة.

الزمالك الشباب السعودي
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