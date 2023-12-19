الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة عرض الشباب لضم زيزو

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 - 19:46

كتب : عاصم أحمد

احتفال زيزو بهدف الزمالك ضد سوار

رد نادي الزمالك على الأنباء المثارة بشأن تقديم الشباب السعودي عرضا من أجل ضم أحمد سيد زيزو.

وكانت شبكة الشرق السعودية قد كشفت عن رغبة الشباب في ضم زيزو والتقدم بعرض مقابل 6 ملايين دولار كسعر مبدئي.

وقال أحمد سالم المتحدث باسم الزمالك لـ FilGoal.com: "لم تصلنا أي عروض رسمية من أجل زيزو".

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وشدد "كل ما يثار حول وجود عرض سعودي مجرد شائعات صحفية".

وكانت شبكة الشرق السعودية قد كشف عن نية الشباب ضم زيزو مقابل 6 ملايين دولار والاستعداد لرفع العرض إلى 8 ملايين من أجل إتمام الصفقة.

وارتبط اسم زيزو مؤخرا بالانتقال إلى الدوري السعودي وبالأخص الشباب.

ووصل زيزو لـ 7 أهداف في 11 مباراة الموسم الجاري بقميص الزمالك في جميع المسابقات.

ووصل أيضا للهدف رقم 73 بقميص الزمالك في جميع المسابقات وبفارق هدف وحيد عن جمال حمزة في المركز السابع بترتيب هدافي النادي.

كما ارتقى للمركز الخامس في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا في المسابقات الإفريقية.

وارتفع رصيده لـ 10 أهداف بالتساوي قاريا مع حسام حسن وجمال حمزة وطارق يحيى.

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