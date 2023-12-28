من يستطيع إيقاف أبطال العالم؟ سيتي يدك إيفرتون بثلاثية

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - إيفرتون ومانشستر سيتي

احتفل مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023 بالفوز على إيفرتون بثلاثة أهداف لهدف مساء الأربعاء.

وحل سيتي ضيفا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

افتتح جاك هاريسون أهداف المباراة في الدقيقة 29 لإيفرتون.

وفي الشوط الثاني تحول كل شيء فأدرك فيل فودين التعادل لسيتي في الدقيقة 53.

وتقدم سيتي في النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وأتم بيرناردو سيلفا ثلاثية سيتي بهدف في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 37 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في الترتيب بفارق نقطتين عن أستون فيلا الثالث وله لقاء أقل.

أما إيفرتون فتجمد رصيده عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الـ17.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل سيتي وسدد ألفاريز كرة قوية لكن جوردان بيكفورد تصدى له.

وانفرد ماتيوس نونيز بالمرمى لكن بيكفورد تصدى له وعادت الكرة إلى ألفاريز لكن تصويبته مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 29 أرسل دوايت مكنيل عرضية زاحفة من الناحية اليسرى حولها جاك هاريسون في الشباك.

وكاد هاريسون يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 34 لكن إيدرسون تألق وتصدى له.

وفي الدقيقة 53 أدرك فودين التعادل بتسديدة زاحفة.

وفي الدقيقة 62 حصل سيتي على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على أمادو أونانا.

وحول ألفاريز الركلة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لسيتي.

وكاد دومينيك كالفرت لوين يدرك التعادل لإيفرتون لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 86 ومن خطأ فادح من بيكفورد في تمرير الكرة وحولها بيرناردو سيلفا في الشباك بتسديدة يسارية.

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