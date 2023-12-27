بثنائية مودريك ومادويكي.. تشيلسي يحقق فوزا قاتلا على كريستال بالاس

استعاد تشيلسي الانتصارات في الدوري الإنجليزي وحقق فوزا قاتلا على كريستال بالاس بهدفين لهدف، في الجولة 19 من المسابقة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 25 في المركز العاشر بجدول الترتيب، وتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 18 في المركز الـ16.

ويعد الانتصار هو السابع لتشيلسي في الدوري هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

ثنائية فوز تشيلسي سجلها كل من ميخايلو مودريك ونوني مادويك، وسجل هدف كريستال بالاس مايكل أوليس.

بدأ تشيلسي المباراة وشارك كريستوفر نكونكو بشكل أساسي لأول مرة مع الفريق الأزرق.

وسجل تشيلسي هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق الأوكراني مودريك بعد عرضية من جوستو.

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لكن كريستال بالاس نجح في التعادل بهدف سجله نجمه مايكل أوليس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات تشيلسي لتسجيل الهدف الثاني، وبالفعل نجح نيكولاس جاكسون في التسجيل لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وجاء الحل بقدم البديل نوني مادويكي الذي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 88 بعد تدخل من إيزي لكن الحكم لم يحتسبها من أول مرة.

وبعدما اكتملت الهجمة لكريستال بالاس عاد الحكم لمراجعة اللعبة وقرر احتساب ركلة جزاء لتشيلسي.

وتقدم مادويكي بنفسه لتسديد الكرة وبالفعل وضعها في الشباك وسجل هدف فوز تشيلسي في الدقيقة 89.

لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف.