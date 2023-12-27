أنياء سيئة من جوارديولا عن هالاند

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند

كشف جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مستجدات إصابة إيرلينج هالاند نجم الفريق.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في مقابلة مع الصحفيين قبل مباراة فريقه ضد إيفرتون قائلا: "هالاند يشعر بتحسن لكنه لم يتدرب معنا حتى الآن، نأمل أن يعود لنا خلال شهر يناير".

وأضاف عن دي بروين "تدرب معنا الأسبوع الماضي لكنه شعر اليوم ببعض الإرهاق لأنه يتدرب بقوة".

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وكانت آخر مشاركة لـ هالاند مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي أمام أستون فيلا في الدوري.

وغاب بعدها عن 5 مباريات بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، ومباراتين في كأس العالم للأندية.

وسيستمر غيابه كذلك عن مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون التي تقام بعد قليل.

هالاند في الموسم الحالي لعب مع مانشستر سيتي 22 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 19 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

بينما يغيب دي بروين عن صفوف مانشستر سيتي منذ إصابته في أول مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضد بيرنلي.

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