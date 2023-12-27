خبر في الجول – الشناوي غير جاهز طبيا للتواجد ضد مودرن فيوتشر

لن يستطيع محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي التواجد في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال ضد مودرن فيوتشر.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الطبي للأهلي أبلغ مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعدم جاهزية الشناوي طبيا للتواجد في النهائي.

وكان الشناوي أصيب في مباراة سيراميكا كليوباترا واضطر للخروج مستبدلا.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي إن الشناوي يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية.

وتحدث الشناوي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأربعاء قائلا: " "لدينا نهائي بعد فترة مررنا بها ضغط كبير جدا، الكل يعلم معنى كلمة نهائي، ونسير بشكل جيد في إفريقيا والدوري وجاهزون بشكل جيد، ونريد العودة بلقب السوبر".

وأكمل "أنا بحالة جيدة الحمد لله، وأسير بشكل جيد مع الجهاز الطبي".

وأتم "أمامنا 24 ساعة وقرار المشاركة مع المدير الفني، ومن يشارك ندعمه والأهم مصلحة النادي والعودة باللقب".

وكان الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدف دون رد.

فيما تغلب فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.