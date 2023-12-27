خبر في الجول – الشناوي غير جاهز طبيا للتواجد ضد مودرن فيوتشر

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 19:47

كتب : أحمد الخولي

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا - محمد الشناوي

لن يستطيع محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي التواجد في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال ضد مودرن فيوتشر.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الطبي للأهلي أبلغ مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعدم جاهزية الشناوي طبيا للتواجد في النهائي.

وكان الشناوي أصيب في مباراة سيراميكا كليوباترا واضطر للخروج مستبدلا.

أخبار متعلقة:
إنبي: لن نبيع محمد حمدي ولو بـ100 مليون جنيه.. وحقيقة العرض السويسري لضم قفة زيكو: أشعر بالسعادة لأنني هداف الدوري وزد المتصدر.. وهذا موقفي من العروض دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة.. وحرس الحدود يشعل الصراع

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي إن الشناوي يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية.

وتحدث الشناوي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأربعاء قائلا: " "لدينا نهائي بعد فترة مررنا بها ضغط كبير جدا، الكل يعلم معنى كلمة نهائي، ونسير بشكل جيد في إفريقيا والدوري وجاهزون بشكل جيد، ونريد العودة بلقب السوبر".

وأكمل "أنا بحالة جيدة الحمد لله، وأسير بشكل جيد مع الجهاز الطبي".

وأتم "أمامنا 24 ساعة وقرار المشاركة مع المدير الفني، ومن يشارك ندعمه والأهم مصلحة النادي والعودة باللقب".

وكان الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدف دون رد.

فيما تغلب فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

الشناوي الأهلي مودرن فيوتشر كأس السوبر
نرشح لكم
مدرب زد: الحديث الصدارة مازال مبكرا.. ولن نفرط في أي لاعب إنبي: لن نبيع محمد حمدي ولو بـ100 مليون جنيه.. وحقيقة العرض السويسري لضم قفة زيكو: أشعر بالسعادة لأنني هداف الدوري وزد المتصدر.. وهذا موقفي من العروض مباشر في الدوري المصري - سموحة (1)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق الشوط الثاني تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم أمام طلائع الجيش مجلس أبو ظبي الرياضي: نهائي كأس مصر لن يقام في الإمارات السوبر المصري - محمد عادل حكما للنهائي بين الأهلي ومودرن فيوتشر إلى صدارة الدوري.. زد يواصل انتصاراته بثلاثية في الداخلية
أخر الأخبار
خبر في الجول – الشناوي غير جاهز طبيا للتواجد ضد مودرن فيوتشر 21 دقيقة | الكرة المصرية
إنبي: لن نبيع محمد حمدي ولو بـ100 مليون جنيه.. وحقيقة العرض السويسري لضم قفة 53 دقيقة | الدوري المصري
زيكو: أشعر بالسعادة لأنني هداف الدوري وزد المتصدر.. وهذا موقفي من العروض 57 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة.. وحرس الحدود يشعل الصراع ساعة | القسم الثاني
مباشر في الدوري المصري - سموحة (1)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم أمام طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
مجلس أبو ظبي الرياضي: نهائي كأس مصر لن يقام في الإمارات ساعة | الكرة المصرية
السوبر المصري - محمد عادل حكما للنهائي بين الأهلي ومودرن فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز