دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة.. وحرس الحدود يشعل الصراع
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 18:53
كتب : رضا السنباطي
حافظ بتروجت على صدارة ترتيب دوري المحترفين عقب الفوز على دكرنس.
وفاز بتروجت على دكرنس بنتيجة 3-0 في الجولة 14 من دوري المحترفين.
ويتصدر بتروجت دوري المحترفين برصيد 32 نقطة ويلاحقه حرس الحدود برصيد 28 نقطة ثم وادي دجلة برصيد 25 نقطة.
وأقيمت اليوم 6 مباريات في الجولة 14 لدوري المحترفين وتختتم مباريات الجولة بإقامة 3 مباريات.
وسيلعب مصر للمقاصة ضد القناة وأبو قير للأسمدة أمام النجوم وراية مع أسوان.
وجاءت نتائج مباريات اليوم من الجولة 14 لدوري المحترفين كالتالي:
السكة الحديد 1-1 غزل المحلة
طنطا 2-1 مكادي
وادي دجلة 1-0 وي
بروكسي 3-0 جمهورية شبين
بتروجت 3-0 دكرنس
لافيينا 1-1 بترول أسيوط.
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