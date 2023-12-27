دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة.. وحرس الحدود يشعل الصراع

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 18:53

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حافظ بتروجت على صدارة ترتيب دوري المحترفين عقب الفوز على دكرنس.

وفاز بتروجت على دكرنس بنتيجة 3-0 في الجولة 14 من دوري المحترفين.

ويتصدر بتروجت دوري المحترفين برصيد 32 نقطة ويلاحقه حرس الحدود برصيد 28 نقطة ثم وادي دجلة برصيد 25 نقطة.

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وأقيمت اليوم 6 مباريات في الجولة 14 لدوري المحترفين وتختتم مباريات الجولة بإقامة 3 مباريات.

وسيلعب مصر للمقاصة ضد القناة وأبو قير للأسمدة أمام النجوم وراية مع أسوان.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من الجولة 14 لدوري المحترفين كالتالي:

السكة الحديد 1-1 غزل المحلة

طنطا 2-1 مكادي

وادي دجلة 1-0 وي

بروكسي 3-0 جمهورية شبين

بتروجت 3-0 دكرنس

لافيينا 1-1 بترول أسيوط.

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