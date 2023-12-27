تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم أمام طلائع الجيش

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 18:42

كتب : هاني العوضي

حسام حسن

يقود حسام حسن هجوم فريقه سموحة في مواجهة طلائع الجيش في الدوري.

ويلعب سموحة ضد طلائع الجيش في الجولة 10 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد الإسكندرية.

ودفع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بالثلاثي أحمد خالد ولحسن دهدوه وحسام حسن في الهجوم.

أخبار متعلقة:
مجلس أبو ظبي الرياضي: نهائي كأس مصر لن يقام في الإمارات السوبر المصري - محمد عادل حكما للنهائي بين الأهلي ومودرن فيوتشر إلى صدارة الدوري.. زد يواصل انتصاراته بثلاثية في الداخلية

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: طارق علاء – محمد مغربي – ميدو مصطفى – محمود وحيد

الوسط: إسلام جابر – دوكو دودو – عمرو قلاوة

الهجوم: أحمد خالد – لحسن دهدوه – حسام حسن

ويحتل سموحة المركز 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

سموحة حسام حسن الدوري المصري طلائع الجيش
نرشح لكم
إنبي: لن نبيع محمد حمدي ولو بـ100 مليون جنيه.. وحقيقة العرض السويسري لضم قفة زيكو: أشعر بالسعادة لأنني هداف الدوري وزد المتصدر.. وهذا موقفي من العروض مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(0) طلائع الجيش.. جووول حسام حسن مجلس أبو ظبي الرياضي: نهائي كأس مصر لن يقام في الإمارات السوبر المصري - محمد عادل حكما للنهائي بين الأهلي ومودرن فيوتشر إلى صدارة الدوري.. زد يواصل انتصاراته بثلاثية في الداخلية خبر في الجول - اتجاه داخل فاركو لرحيل خالد جلال عبد الرحمن عاطف: تأثرت نفسيا بسبب رد فعل ميمي عبد الرازق على ركلة جزائي المهدرة
أخر الأخبار
إنبي: لن نبيع محمد حمدي ولو بـ100 مليون جنيه.. وحقيقة العرض السويسري لضم قفة 25 دقيقة | الدوري المصري
زيكو: أشعر بالسعادة لأنني هداف الدوري وزد المتصدر.. وهذا موقفي من العروض 29 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة.. وحرس الحدود يشعل الصراع 46 دقيقة | القسم الثاني
مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(0) طلائع الجيش.. جووول حسام حسن 46 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم أمام طلائع الجيش 58 دقيقة | الكرة المصرية
مجلس أبو ظبي الرياضي: نهائي كأس مصر لن يقام في الإمارات ساعة | الكرة المصرية
السوبر المصري - محمد عادل حكما للنهائي بين الأهلي ومودرن فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز