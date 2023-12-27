تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم أمام طلائع الجيش
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 18:42
كتب : هاني العوضي
يقود حسام حسن هجوم فريقه سموحة في مواجهة طلائع الجيش في الدوري.
حسام حسن
النادي : سموحة
ويلعب سموحة ضد طلائع الجيش في الجولة 10 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد الإسكندرية.
ودفع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بالثلاثي أحمد خالد ولحسن دهدوه وحسام حسن في الهجوم.
وجاء تشكيل سموحة كالآتي:
المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: طارق علاء – محمد مغربي – ميدو مصطفى – محمود وحيد
الوسط: إسلام جابر – دوكو دودو – عمرو قلاوة
الهجوم: أحمد خالد – لحسن دهدوه – حسام حسن
ويحتل سموحة المركز 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.
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