مجلس أبو ظبي الرياضي: نهائي كأس مصر لن يقام في الإمارات

نفى سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي ما يتردد عن إقامة نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 في الإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالزمالك في نهائي نسخة الموسم الماضي من الكأس في شهر مارس المقبل.

وتحدث العريفي لإذاعة "الراديو 9090" اليوم الأربعاء قائلا: "حتى الآن لا يوجد أي نية لاستضافة نهائي كأس مصر في الإمارات".

وأردف "المباراة لن تقام في الإمارات ولا نعرف أي شيء عما يثار حول إقامة المباراة لدينا".

يذكر أن بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال تقام حاليا في أبو ظبي.

وسيقام نهائي النسخة المستحدثة من البطولة بين الأهلي ومودرن فيوتشر.

وكان الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدف دون رد.

فيما تغلب فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.