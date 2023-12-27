مجلس أبو ظبي الرياضي: نهائي كأس مصر لن يقام في الإمارات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - الزمالك

نفى سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي ما يتردد عن إقامة نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 في الإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالزمالك في نهائي نسخة الموسم الماضي من الكأس في شهر مارس المقبل.

وتحدث العريفي لإذاعة "الراديو 9090" اليوم الأربعاء قائلا: "حتى الآن لا يوجد أي نية لاستضافة نهائي كأس مصر في الإمارات".

أخبار متعلقة:
السوبر المصري - محمد عادل حكما للنهائي بين الأهلي ومودرن فيوتشر إلى صدارة الدوري.. زد يواصل انتصاراته بثلاثية في الداخلية فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري

وأردف "المباراة لن تقام في الإمارات ولا نعرف أي شيء عما يثار حول إقامة المباراة لدينا".

يذكر أن بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال تقام حاليا في أبو ظبي.

وسيقام نهائي النسخة المستحدثة من البطولة بين الأهلي ومودرن فيوتشر.

وكان الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدف دون رد.

فيما تغلب فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

الأهلي الزمالك كأس مصر
نرشح لكم
إنبي: لن نبيع محمد حمدي ولو بـ100 مليون جنيه.. وحقيقة العرض السويسري لضم قفة زيكو: أشعر بالسعادة لأنني هداف الدوري وزد المتصدر.. وهذا موقفي من العروض مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(0) طلائع الجيش.. جووول حسام حسن تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم أمام طلائع الجيش السوبر المصري - محمد عادل حكما للنهائي بين الأهلي ومودرن فيوتشر إلى صدارة الدوري.. زد يواصل انتصاراته بثلاثية في الداخلية خبر في الجول - اتجاه داخل فاركو لرحيل خالد جلال عبد الرحمن عاطف: تأثرت نفسيا بسبب رد فعل ميمي عبد الرازق على ركلة جزائي المهدرة
أخر الأخبار
إنبي: لن نبيع محمد حمدي ولو بـ100 مليون جنيه.. وحقيقة العرض السويسري لضم قفة 25 دقيقة | الدوري المصري
زيكو: أشعر بالسعادة لأنني هداف الدوري وزد المتصدر.. وهذا موقفي من العروض 29 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة.. وحرس الحدود يشعل الصراع 46 دقيقة | القسم الثاني
مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(0) طلائع الجيش.. جووول حسام حسن 46 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم أمام طلائع الجيش 58 دقيقة | الكرة المصرية
مجلس أبو ظبي الرياضي: نهائي كأس مصر لن يقام في الإمارات ساعة | الكرة المصرية
السوبر المصري - محمد عادل حكما للنهائي بين الأهلي ومودرن فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز