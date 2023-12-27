مؤتمر أرتيتا عن انتقالات يناير وموعد مجهول لرحيل بارتي وتومياسو لأمم إفريقيا وآسيا

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن رؤيته لانتقالات شهر يناير المقبلة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء.

وقال أرتيتا: "نحن الآن نركز على مباراة الغد ضد وست هام ثم مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فولام، وبعدها سيكون هناك فترة راحة وسنقيم كل شيء".

وواصل "نعم لدينا أهداف محددة وبعض الأفكار، لا نعرف كيف سيصبح تشكيل الفريق خلال أسبوعين، هو سوق انتقالات خادع وكل شيء يتغير فيه سريعا".

وبسؤاله هل سيترك أي من لاعبيه يرحل في يناير أجاب المدرب الإسباني "من الصعب جدا حدوث ذلك حاليا فنحن لدينا قائمة صغيرة وهناك بعض المراكز التي عانينا فيها في الأسابيع الأخيرة".

واستدرك "لكن آمل أن نستعيد بعض اللاعبين وموعد حدوث ذلك وكل هذا سيصنع مواقف مختلفة".

وعن رحيل توماس بارتي وتومياسو للمشاركة مع غانا واليابان في كأس أمم إفريقيا وآسيا قال: "هناك بعض المحادثات بين النادي والاتحاد المحلية ولم نقرر أي موعد هو الأفضل لرحيلهما".

ويستضيف أرسنال في ملعب الإمارات غدا الخميس في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني بـ40 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

أما وست هام فيأتي سابعا بـ30 نقطة.