خبر في الجول - اتجاه داخل فاركو على رحيل خالد جلال

يتجه فاركو لرحيل خالد جلال من منصب المدير الفني، حسبما علم FilGoal.com.

ويتذيل فاركو ترتيب بعد مرور 10 جولات من الدوري المصري.

وقاد جلال الفريق بدءا من الجولة الرابعة للمسابقة خلفا للبرتغالي برونو روماو.

وقاد جلال الفريق في 7 مباريات فاز في 1 وتعادل في 1 وخسر 5

وسيكون فاركو ثاني فريق الموسم الحالي يعتمد على 3 مدربين مختلفين في قيادة الفريق فنيا بعد الداخلية.

وحقق جلال الفوز الوحيد لفاركو الموسم الجاري في الدوري والذي جاء على حساب الإسماعيلي.

وخسر فاركو أمام الاتحاد بنتيجة 3-1 في الجولة العاشرة، أمس الثلاثاء.

ويتذيل الفريق الترتيب برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

وتأجلت مباراة الأهلي وفاركو في الجولة 11 من الدوري المصري بناء على طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وبذلك ستكون أول مباراة لفاركو في كأس الرابطة المصرية والمقرر إقامتها خلال خوض منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا في يناير وفبراير المقبلين.