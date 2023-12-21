بناء على طلب فيتوريا.. رابطة الأندية تعلن عدم إقامة مباريات يوم 2 يناير

أعلنت رابطة الأندية المصري الموافقة على طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بشأن جدول مباريات الدوري قبل أمم إفريقيا.

وطلب فيتوريا عدم إقامة مباريات يوم 2 يناير المقبل في بطولة الدوري لمنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل معسكر المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار منتصف يناير.

وجاء بيان رابطة الأندية كالآتي:

"قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الموافقة على طلب فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعدم إقامة مباريات يوم 2 يناير في بطولة الدوري لمنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر المنتخب استعدادا لأمم إفريقيا بكوت ديفوار".

"سوف يتم تحديد المواعيد البديلة وذلك في ظل التعاون المثمر بين الرابطة والمنتخب".

"وتأتي المباريات كالآتي، فاركو ضد الأهلي، وبيراميدز أمام سموحة، وسيراميكا ضد الزمالك، وفيوتشر مع الجونة".

"كذلك تم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المحدد لها يوم 15 فبراير بعد تحديد كاف مواعيد إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال أحد يومي 16 أو 17 من نفس الشهر".

وبذلك لن يلعب فريقا الأهلي أو الزمالك في مسابقة الدوري حتى انتهاء أمم إفريقيا.