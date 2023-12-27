دي زيربي يعلن غياب ميتوما وأدنجرا عن بطولتي آسيا وإفريقيا

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 16:48

كتب : FilGoal

كارو ميتوما - برايتون

أعلن روبرتو دي زيربي المدير الفني لـ برايتون الإنجليزي غياب نجم الفريق الياباني كاورو ميتوما لمدة تصل لـ شهر ونصف وهو ما يعني غيابه عن كأس آسيا 2024.

وخرج ميتوما مصابا أمام كريستال بالاس في المباراة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويستعد الفريق لمواجهة توتنام في الجولة 19 من المسابقة.

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وقال دي زيربي في المؤتمر الصحفي: "لدينا أكثر أو أقل من 10 لاعبين مصابين قبل لقاء توتنام، من بينهم 2 لن يبدأوا المباراة من بينهم كاورو ميتوما".

وأضاف "الياباني سيغيب لمدة تتراوح بين 4-6 أسابيع".

وواصل "أيضا سيمون أدنجرا لاعب كوت ديفوار سيغيب لمدة 5 أسابيع".

وبذلك سيغيب الياباني عن كأس آسيا 2024 والمقرر إقامتها في قطر بين يناير وفبراير المقبلين.

وخاض ميتوما الموسم الجاري 24 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات.

ويمثل غياب ميتوما ضربة قوية للساموراي قبل بطولة آسيا، حيث خاض 18 مباراة دولية سابقا وسجل خلالها 7 أهداف.

ويتواجد منتخب اليابان في المجموعة الرابعة والتي تضم العراق وإندونيسيا وفيتنام.

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وأيضا سيغيب الإيفواري عن قائمة منتخب بلاده في أمم إفريقيا والتي ستقام في كوت ديفوار الشهرين المقبلين.

اللاعب الشاب البالغ 21 عاما شارك في 23 مباراة سجل 5 وصنع 3 في جميع المسابقات.

ويمتلك الشاب 5 مباريات دولية سجل خلالها هدف وحيد.

اليابان كأس آسيا كاورو ميتوما
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