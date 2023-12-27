سكاي: إصابة روميرو لمدة 5 أسابيع
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 15:53
كتب : FilGoal
كشفت أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام عن تعرض كريستيان روميرو مدافع فريقه لإصابة ستبعده لفترة طويلة عن المشاركة مع توتنام.
كريستيان روميرو
النادي : توتنام هوتسبر
ويستعد توتنام لمواجهة برايتون غدا الخميس في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال بوستيكوجلو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "روميرو أجرى أشعة وأثبتت تعرضه لإصابة عضلية ستبعده لأربعة أو خمسة أسابيع".
كما أشار بوستيكوجلو إلى اقتراب عودة فان دي فين من الإصابة.
وكان روميرو قد تعرض للإصابة في المباراة السابقة للفريق ضد إيفرتون.
وينضم روميرو لقائمة إصابات توتنام بجانب جيمس ماديسون وإيفان بيريسيتش ورودريجو بنتانكور.
ويحتل توتنام حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.
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