مؤتمر جنش: منتخب مصر؟ أنا هندي.. والمسؤولون "فاضيين للافتتاحات" وهذا سبب تأخرنا

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر - جنش

أدلى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن فيوتشر بتصريجات قوية على خليفة عدم وجوده في قائمة منتخب مصر المبدئية للمشاركة في أمم إفريقيا 2023.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال غدا الخميس في السابعة مساءً.

ورد جنش على رأيه في عدم الانضمام لمنتخب مصر مازحا: "أنا هندي مش مصري".

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وغاب جنش عن قائمة مصر المبدئية في أمم إفريقيا 2023 والتي شهدت تواجد 7 حراس. (طالع التفاصيل)

ثم أجاب قائلا: "لا أحب الحديث بشكل فردي وسأتحدث بشكل عام، لماذا لا يوجد سوى لاعب واحد من فيوتشر في القائمة المبدئية للمنتخب وهناك من اعتزل دوليا ومن يشارك في فرق تنافس على الهبوط ومن في مركزي لا يلعب".

وأضاف "فيوتشر لديه خطوة واحدة لربع نهائي الكونفدرالية وننافس في السوبر والدوري، وأعتقد أن المسؤولين لا يشاهدون المباريات و(فاضيين للافتتاحات) ولا يأتون للملاعب".

وتابع "قيل لي منذ أن كنت في الزمالك إنه ليس لدي قاعدة إعلامية. سأدافع عن فريقي وقدمنا الكثير للنادي وأتمنى أي كان من يختار أن ينظر لنا، هؤلاء اللاعبون لعبوا في الجزائر وشرفنا مصر والكل هناك تحدث عنا بشكل جيد ولابد أن يتم تقديرنا".

وواصل "في الزمالك تعرضت لحملة إعلامية لهذا السبب، من يتعب عليه أن يحصل على مقابل، أنظر لما قدمه النادي في الفترة الماضية. في المنتخب هناك 3-4 فقط يستحقون الاستثناءات، هذا سبب تأخرنا لأن المادة الإعلامية أكبر من الواقع".

وأردف "أعلم أن هناك كثيرون لن يعجبهم كلامي، لكن هذا الفريق يتعب، منذ بداية الموسم خضنا 3 مباريات بفريق كامل، أنظر لكم لاعب يشارك في بطولة جديدة، ولدينا 6 لاعبين شاركوا في إفريقيا لأول مرة، لابد أن أدافع عن زملائي والنادي".

وأكمل "رغم أننا نادٍ جديد إلا أن هناك تقدم رهيب جدا، وفي الموسم الحالي سنصل لربع نهائي الكونفدرالية، لا يجب أن أكون مادة إعلامية من أجل انضمامي للمنتخب".

وأتم عن المباراة النهائية للسوبر المصري: "أتمنى مساعدة الفريق وهذا ما أحاول فعله وأحاول نقل الخبرات للاعبين، وسعيد لوصولنا للنهائي وخوض مباراة ضد الأهلي، وأحاول أن أنقل للاعبين كيفية اللعب ضد الأهلي وجماهيره، وستكون مباراة مهمة لنا وسنقدم كرة تليق بالنادي ومصر".

وقاد جنش بفضل تصديه لركلات الترجيح فريقه للوصول لنهائي كأس السوبر المصري بنظامه الجديد على حساب بيراميدز بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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