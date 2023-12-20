قوائم كأس الأمم المبدئية - ثلاثي الأهلي وثنائي الزمالك ضمن 10 محترفين من الدوري المصري

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 12:36

كتب : FilGoal

الأهلي - سانت جورج - بيرسي تاو - أليو ديانج

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام كأس الأمم الإفريقية خلال شهر يناير المقبل في كوتديفوار.

وتضم القوائم 55 لاعبا لكل منتخب سيتم تقليصهم إلى 27 لاعبا قبل انطلاق البطولة.

أخبار متعلقة:
قائمة مصر المبدئية - الونش والسعيد ووجوه جديدة ضمن 55 اسما استعدادا لأمم إفريقيا نونو سانتو يعود للدوري الإنجليزي من بوابة نوتينجهام فورست ممثل يعقوبو: تألقه في الدوري الصيني لم يفاجئنا.. والسبب الحقيقي لفشل انضمامه لـ الأهلي ريال مدريد يعلن خضوع ألابا لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي

وشهدت قوائم المنتخبات المختلفة تواجد 10 لاعبين من المحترفين الأجانب في الدوري المصري.

ويتواجد من الأهلي ثلاثة لاعبين واثنين من الزمالك ومثلهما من بيراميدز.

وجاءت قائمة المحترفين في الدوري المصري كالتالي:

جيفرسون إنكادا - غينيا بيساو – فاركو

فيستون ماييلي –الكونغو الديموقراطية - بيراميدز

أليو ديانج – مالي - الأهلي

محمد الشيبي – بيراميدز – المغرب

بيرسي تاو – الأهلي – جنوب إفريقيا

حميد ماو – طلائع الجيش – تنزانيا

سيف الدين الجزيري - الزمالك - تونس

علي معلول – الأهلي - تونس

حمزة المثلوثي - الزمالك - تونس

بلاتي توريه – بيراميدز - بوركينا فاسو

وكان منتخب السنغال قد توج باللقب في النسخة الأخيرة بعد الفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

الأهلي الزمالك الدوري المصري كأس الأمم الإفريقية بيراميدز
نرشح لكم
مباشر مجموعة الأهلي - يانج أفريكانز (1)-(0) ميدياما.. جووول أول يشعل المجموعة قائمة مصر المبدئية - الونش والسعيد ووجوه جديدة ضمن 55 اسما استعدادا لأمم إفريقيا المدير الرياضي لساجرادا: طلبنا تغيير موعد مباراة الزمالك بسبب المناخ.. وتعلمنا من المباراة الأولى مواعيد مباريات الأربعاء 20 ديسمبر 2023.. الزمالك في الكونفدرالية وليفربول وبرشلونة الكونفدرالية - مدرب مودرن فيوتشر: درسنا اتحاد العاصمة جيدا.. ونعاني من الإصابات دوري أبطال إفريقيا - آسيك أول المتأهلين لربع النهائي.. والوداد في مأزق ما جناه في بريتوريا فقده بالقاهرة.. بيراميدز يخسر أمام صنداونز وموقفه يتأزم انتهت دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز (0)-(1) صنداونز.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
للمشاركة في ختام مونديال الأندية.. بيبي ريكسا تصل إلى جدة بالزي السعودي 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
كوبر يستبعد عمر السومة من قائمة سوريا في أمم آسيا 36 دقيقة | آسيا
مباشر مجموعة الأهلي - يانج أفريكانز (1)-(0) ميدياما.. جووول أول يشعل المجموعة 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
نونو جوميش: كنت سعيدا بترشيحي للانضمام إلى النادي الأفضل في إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
الاتحاد الروسي لكرة القدم يرفض الانضمام إلى آسيا ساعة | الكرة الأوروبية
مصابو الزمالك مواليد 2005 يكشفون ما حدث خلال مواجهة مودرن فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يسيطر على جوائز بي بي سي.. وجائزة خاصة لأسطورة ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: التعاقد مع مدافع جديد؟ لن أقول لا.. ولا أعترف بالمداورة بين الحراس 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة