قوائم كأس الأمم المبدئية - ثلاثي الأهلي وثنائي الزمالك ضمن 10 محترفين من الدوري المصري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام كأس الأمم الإفريقية خلال شهر يناير المقبل في كوتديفوار.

وتضم القوائم 55 لاعبا لكل منتخب سيتم تقليصهم إلى 27 لاعبا قبل انطلاق البطولة.

وشهدت قوائم المنتخبات المختلفة تواجد 10 لاعبين من المحترفين الأجانب في الدوري المصري.

ويتواجد من الأهلي ثلاثة لاعبين واثنين من الزمالك ومثلهما من بيراميدز.

وجاءت قائمة المحترفين في الدوري المصري كالتالي:

جيفرسون إنكادا - غينيا بيساو – فاركو

فيستون ماييلي –الكونغو الديموقراطية - بيراميدز

أليو ديانج – مالي - الأهلي

محمد الشيبي – بيراميدز – المغرب

بيرسي تاو – الأهلي – جنوب إفريقيا

حميد ماو – طلائع الجيش – تنزانيا

سيف الدين الجزيري - الزمالك - تونس

علي معلول – الأهلي - تونس

حمزة المثلوثي - الزمالك - تونس

بلاتي توريه – بيراميدز - بوركينا فاسو

وكان منتخب السنغال قد توج باللقب في النسخة الأخيرة بعد الفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.