تين هاج: انتظروا مزيد من الأهداف لـ هويلوند.. وهذا ما كان ينقصنا

عبر إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن سعادته البالغة عقب الفوز على أستون فيلا.

وانتصر يونايتد مساء الخميس بثلاثة أهداف لهدفين على أستون فيلا في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج عبر "بي إن سبورتس": "في الشوط الأول كان ينقصنا تسجيل الأهداف فقط وهذه مشكلتنا مؤخرا. الفارق بين الشوط الأول والثاني أننا كنا واثقين بأنفسنا ونجحنا في ترجمة الفرص".

وأضاف "هذا الهدف بالنسبة لـ هويلاند مهم جدا بمجرد تسجيل الهدف الأول، سيأتي المزيد. سعيد جدا بمستوى الجميع".

وسجل راسموس هويلوند هدفه الأول في الإنجليزي بعد 1027 دقيقة عجاف.

وعن انتقال 25% من مكية النادي للسير جيم راكليف أوضح "من الإيجابي للنادي أن يتدخلوا. إنهم يريدون العمل معنا ونحن نريد العمل معهم".

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد إلى 31 نقطة يرتقي بهم للمركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي وللأخير مباراتين أقل.

أما أستون فيلا فتجمد رصيده عند 39 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر.

وشهدت المباراة نهاية وصلت لأكثر من سبع ساعات ليونايتد بلا أهداف.

إذ أن آخر هدف سجله يونايتد كان في السادس من شهر ديسمبر الجاري ضد تشيلسي وبعدها لعب الفريق أربع مباريات وشوط ضد أستون فيلا بلا تسجيل أي هدف.

أما الرقم التاريخي فهو أن يونايتد لم يخسر في "بوكسنج داي" أي المباريات التي تقام في فترة أعياد الميلاد منذ سنة 1978.

ومنذ ذلك الوقت لعب يونايتد 20 مباراة فاز في 17 وتعادل في أربعة.