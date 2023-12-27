هويلوند بعد نهاية العجاف المحلي: أنا أسعد إنسان في الحياة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 00:44

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

وصف راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد نفسه بأسعد إنسان في الحياة بعدما سجل هدفا قاد به فريقه لفوز مثير على أستون فيلا.

راسموس هويلوند

النادي : مانشستر يونايتد

وقلب يونايتد تأخره من هدفين إلى فوز بثلاثية على أستون فيلا في ملعب أولد ترافورد يوم الخميس في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث هويلوند بعدما سجل هدفه الأول في الإنجليزي بعد 1027 دقيقة عجاف قائلا: "أنا أسعد إنسان في الحياة الآن".

وأضاف في تصريحاته عبر شبكة "أمازون" الأمريكية قائلا: "لقد سجلت عدة أهداف في دوري أبطال أوروبا لكن ذلك لم يحدث في الدوري الإنجليزي، آمل أن أقوم بالبناء على هدف اليوم".

وأتم "أنا سعيد لكل المهاجمين الثلاثة ضد أستون فيلا لأننا أظهرنا شخصيتنا وتحلينا بالثقة".

وسجل أليخاندرو جارناتشو هدفين وصنع ماركوس راشفورد هدفين ليقود خط هجوم يونايتد الفريق للفوز.

وشهدت المباراة نهاية وصلت لأكثر من سبع ساعات ليونايتد بلا أهداف.

إذ أن آخر هدف سجله يونايتد كان في السادس من شهر ديسمبر الجاري ضد تشيلسي وبعدها لعب الفريق أربع مباريات وشوط ضد أستون فيلا بلا تسجيل أي هدف.

أما الرقم التاريخي فهو أن يونايتد لم يخسر في "بوكسنج داي" أي المباريات التي تقام في فترة أعياد الميلاد منذ سنة 1978.

ومنذ ذلك الوقت لعب يونايتد 20 مباراة فاز في 17 وتعادل في أربعة.

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