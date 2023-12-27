لمحة من تراث الشياطين.. يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا ويحافظ على رقمه التاريخي

تأخر مانشستر يونايتد في النتيجة في ملعبه أولد ترافورد ضد أستون فيلا بهدفين دون رد وانطلقت صافرات الاستهجان من جماهيره.

لكن ما حدث في الشوط الثاني أظهر لمحة من تراث الشياطين التقليدي وحبهم المفضل لقلب الطاولة على منافسيهم.

وانتصر يونايتد مساء الخميس بثلاثة أهداف لهدفين على أستون فيلا في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

افتتح جون ماكجين أهداف المباراة في الدقيقة 21.

وأضاف لياندير ديندونكير الهدف الثاني لأستون فيلا عقب ست دقائق.

وقلص أليخاندرو جارناتشو النتيجة في الدقيقة 48 لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

لكن في الدقيقة 59 سجل جارناتشو هدفا تم احتسابه تلك المرة ليقلص النتيجة.

وفي الدقيقة 71 أدرك يونايتد التعادل عن طريق جارناتشو.

وأتم راسموس هويلوند ثلاثة يونايتد بهدف في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد إلى 31 نقطة يرتقي بهم للمركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي وللأخير مباراتين أقل.

أما أستون فيلا فتجمد رصيده عند 39 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر.

نهاية العجاف والحفاظ على رقم تاريخي

وشهدت المباراة نهاية وصلت لأكثر من سبع ساعات ليونايتد بلا أهداف.

إذ أن آخر هدف سجله يونايتد كان في السادس من شهر ديسمبر الجاري ضد تشيلسي وبعدها لعب الفريق أربع مباريات وشوط ضد أستون فيلا بلا تسجيل أي هدف.

أما الرقم التاريخي فهو أن يونايتد لم يخسر في "بوكسنج داي" أي المباريات التي تقام في فترة أعياد الميلاد منذ سنة 1978.

ومنذ ذلك الوقت لعب يونايتد 20 مباراة فاز في 17 وتعادل في أربعة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من قبل أستون فيلا قابله سذاجة دفاعية من لاعبي يونايتد.

لكن في الدقيقة 11 سدد كريستيان إريكسن كرة تصدى لها إيميليانو مارتينيز.

ومن مرتدة سريعة كاد يونايتد يسجل هدفا لكن ماركوس راشفورد لم يتمركز جيدا بعدما ترك إريكسن الكرة له.

وأنقذ جوني إيفانز يونايتد من هجمة مرتدة بعد خطأ قاتل من ديوجو دالوت في تمرير الكرة للخلف.

ومن ركلة حرة حولها جون ماكجين في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة 21.

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وعقب ست دقائق ومن ركلة ركنية أضاف لياندير ديندونكير الهدف الثاني للضيوف.

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GOAL!!!



Dendoncker flicks home from a corner as the static Man Utd defence stands and watches!



The boos are loud and clear at Old Trafford as the fans see their team 2-0 down in under 30 minutes...#beINPL #MUFC #AVFC pic.twitter.com/bY3dsAEM2P — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 26, 2023

بعدها استفاق يونايتد وتراجع أستون فيلا بشدة.

وسدد راشفورد كرة قوية تصدى لها مارتينيز وتبعها بتصويبة أخرى تصدى لها الحارس الأرجنتيني مجددا.

ومع بداية الشوط الثاني مرر راشفورد الكرة إلى جارناتشو الذي سجل هدفا تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 59 ومن هجمة مشابهة أنهاها جارناتشو مجددا في الشباك وتلك المرة تم احتساب الهدف ليقلص يونايتد النتيجة.

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GAME ON!!!



An improved second-half sees Man Utd finally break their goal drought as Bruno wins the ball and lays in Rashford who squares to Garnacho to score!#beINPL #mufc pic.twitter.com/mwpgbZR8pB — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 26, 2023

واصل يونايتد ضغطه وفي الدقيقة 71 أدرك جارناتشو التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وكاد أستون فيلا يتقدم مجددا لكن جوني إيفانز شتت الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 82 سجل هويلوند أول أهدافه في الدوري الإنجليزي بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء ليخطف الانتصار ليونايتد.

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