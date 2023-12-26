كلوب: شخص لم يلعب الكرة ألغى الهدف بسبب صلاح.. ولعبنا جيدا عكس المتوقع في الفترة المزدحمة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 23:05

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رضاه عما قدمه فريقه في النصف الأول من الموسم من الدوري الإنجليزي وتربعه على صدارة الترتيب.

وفاز ليفربول اليوم الثلاثاء في ملعب تيرف مور بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول الترتيب بـ42 نقطة.

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وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا: "لدينا 42 نقطة هذا أمر ممتع حقا كي أكون صادقا".

وواصل "الجزء الأول من الموسم انتهى وكان ما فعلناه جيدا وليس مثاليا لكنه كان على ما يرام".

وأكمل "إن كنت على صواب فيجب أن نبتعد عن صدارة الترتيب بفارق أكثر من نقطة وإن فاز أرسنال فسيكون هذا مسافة كبيرة ودعني أقول ذلك بتلك الطريقة".

وسيواجه أرسنال منافسه وست هام يوم الخميس المقبل وحال الانتصار فسيتصدر الترتيب بفارق نقطة عن ليفربول.

وعن إلغاء هدف ليفربول الذي سجله هارفي إيليوت بداعي التسلل على محمد صلاح قال: "فقط شخص لم يلعب كرة القدم أبدا بإمكانه اتخاذ ذلك القرار".

أما عن المباراة فقال المدرب الألماني: "لا تعرف أبدا ما يمكن توقعه من خلال خوض رابع مباراة في 10 أيام".

وواصل "تلك الفترة كانت شاقة ومزدحمة للغاية ولكن بالطريقة التي لعبنا بها فقد كان ذلك استثنائيا".

وأكمل "لا يمكن توقع اللعب بتلك الطريقة خلال تلك الفترة المزدحمة لكننا فعلناها".

وأتم كلوب "أنا معجب بالطريقة التي لعبنا بها لكن كان يتعين علينا تسجيل أهدافا أكثر وفي النهاية استحقينا الفوز".

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