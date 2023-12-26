قناة الكاس: ديانج مرشح للانضام لأحد أندية الدوري القطري في يناير

أفادت قنوات الكاس القطرية أن أليو ديانج لاعب وسط الأهلي ومنتخب مالي مرشح للعب في الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت القناة وفقا لمصادرها الخاصة إن أليو ديانج مرشح للانتقال إلى أحد أندية قطر في يناير المقبل.

وذلك دون الكشف عن هوية النادي المرشح لضم اللاعب وفقا لما ذكرته القناة.

ديانج البالغ من العمر 26 عاما انضم لصفوف الأهلي في 2019 قادما من مولودية الجزائر.

ومع الأهلي فاز ديانج بالدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، والسوبر المصري مرتين، والسوبر الإفريقي مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 3 مرات.

ولعب ديانج مع الأهلي بشكل عام 203 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

في الموسم الحالي شارك ديانج مع الأهلي في 15 مباراة بمختلف البطولات.

وكانت آخر مشاركة لـ ديانج مع الأهلي في الشوط الثاني أمام اتحاد جدة السعودي في أولى مباريات الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية.