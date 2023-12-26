صدارة حمراء مؤقتة.. ليفربول يهزم بيرنلي بمشاركة صلاح

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 21:26

كتب : FilGoal

هدف جوتا ضد بيرنلي

استعاد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بعدما حقق الفوز على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 42 في الصدارة، بفارق نقطتين عن أرسنال الذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد وست هام يونايتد.

بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 11 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

ثنائية فوز ليفربول سجلها كل من داروين نونيز وديوجو جوتا.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهجوم قوي من ليفربول وسدد هارفي إيليوت كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس.

ولم ينتظر ليفربول كثيرا ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 6 بتسديدة متقنة من داروين نونيز من أمام منطقة الجزاء بعد تمريرة من كودي جاكبو.

وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة في الدقيقة 8 لكن الحارس تألق أمامه وتصدى له.

وسجل كودي جاكبو هدفا ثانيا لليفربول في الدقيقة 28 لكن الحكم لم يحتسبه بسبب وجود مخالفة على المهاجم الهولندي قبل الهدف.

ومرة أخرى كاد محمد صلاح أن يسجل بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة قوية اصطدمت في العارضة وذهبت خارج الملعب.

ومن جديد وصلت الكرة لمحمد صلاح بعد تمريرة من إيليوت ليسدد من داخل منطقة الجزاء ويواصل الحارس جيمس ترافورد التألق ويتصدى له.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

في الشوط الثاني سجل ليفربول الهدف الثاني عن طريق هارفي إيليوت في الدقيقة 55.

لكن اللعب توقف وبعد مراجعة اللعبة في الفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف بسبب تسلل محمد صلاح الذي تمركز أمام حارس المرمى وقت تسديد الكرة.

واستمرت فرص ليفربول الضائعة وهذه المرة برأسية من البديل دومينيك سوبوسلاي الذي لعب رأسية بعد عرضية أرنولد اصطدمت في القائم وأبعدها الدفاع من على خط المرمى.

هدف قاتل

وأخيرا نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني الذي قتل المباراة في الدقيقة الأخيرة بقدم البديل ديوجو جوتا.

وجاء الهدف بعد هجمة مرتدة قادها جوتا ثم مرر الكرة إلى لويس دياز الذي أعادها له ليسدد بقوة بالقدم اليسرى في الشباك.

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