تشكيل مانشستر يونايتد – عودة راشفورد ضد أستون فيلا.. وإريكسن أساسي

عاد ماركوس راشفورد لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي ضد أستون فيلا.

ويستضيف يونايتد منافسه أستون فيلا في ملعب أولد ترافورد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد راشفورد كأساسي بعدما كان بديلا ضد ليفربول ووست هام في المباراتين الأخيرتين.

فيما يلعب ديوجو دالوت كظهير أيسر في ظل إصابة لوك شو.

وعاد كريستيان إريكسن للتشكيل الأساسي لأول مرة عقب شفائه من الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: ديوجو دالوت- جوني إيفانز- رافائيل فاران- آرون وان بيساكا

في الوسط: كوبي ماينو- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن

في الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- راسموس هويلوند- ماركوس راشفورد

ويحتل يووايتد المركز الثامن بـ28 نقطة فيما يأتي فيلا ثالثا بـ39 نقطة.