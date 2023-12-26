تشكيل ليفربول - صلاح أساسي وتغييرات عديدة أمام بيرنلي

أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عدة تغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ودفع كلوب بـ محمد صلاح في التشكيل الأساسي، وكذلك جو جوميز ليعوض غياب اليوناني كوستاس تسيميكاس الذي تعرض للإصابة أمام أرسنال في المباراة السابقة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ألكساندر أرنولد – جايل كوانساه – فيرجيل فان دايك – جو جوميز

الوسط: واتارو إيندو – ريان جرافينبيرخ – هارفي إيليوت

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، ويأتي بيرنلي في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.