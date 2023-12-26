تشكيل ليفربول - صلاح أساسي وتغييرات عديدة أمام بيرنلي
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 18:37
كتب : FilGoal
أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عدة تغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
ودفع كلوب بـ محمد صلاح في التشكيل الأساسي، وكذلك جو جوميز ليعوض غياب اليوناني كوستاس تسيميكاس الذي تعرض للإصابة أمام أرسنال في المباراة السابقة.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: أليسون
الدفاع: ألكساندر أرنولد – جايل كوانساه – فيرجيل فان دايك – جو جوميز
الوسط: واتارو إيندو – ريان جرافينبيرخ – هارفي إيليوت
الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو
ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، ويأتي بيرنلي في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(1) ليفربول.. الحارس يمنع صلاح من التسجيل من كان يسجل لهم أحرز في مرماهم هاتريك.. وود ينتزع فوزا لفورست على نيوكاسل تقرير: ليفربول يستعد لتقديم عرض لـ ميلان لضم لياو مقابل دياز انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(3) فورست مدرب خيتافي عن جرينوود: أعرف لاعبين لم يتمكنوا من اللعب مجددا لمشاكلهم العاطفية مواعيد مباريات الثلاثاء 26 ديسمبر والقنوات الناقلة - الدوري الإنجليزي.. ورونالدو يواجه بنزيمة "لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم".. رسالة جديدة من صلاح لدعم غزة في عيد الميلاد سبورت: اهتمام من أندية الدوري الإنجليزي بضم أليخاندرو بالدي