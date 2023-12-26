عقوبات السوبر - تغريم مدرب فويتشر للرد على مورينيو.. إيقاف محمد إبراهيم وغرامة لـ باتشيكو

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مباريات نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال المقامة في الإمارات.

وقررت لجنة المسابقات تغريم كل من ريكاردو فورموسينيو مدرب مودرن فيوتشر، وكذلك جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز.

غرامة مدرب فيوتشر جاءت بعدما أجاب على هاتفه بعدما تلقى اتصالات من جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي أثناء المؤتمر الصحفي.

وإيقاف محمد إبراهيم قائد سيراميكا كليوباترا لمدة 4 مباريات بعد طرده في مباراة الأهلي.

وجاءت العقوبات كالآتي:

إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه للطرد والسلوك غير الرياضي

غرامة 25 ألف جنيه على سيراميكا كليوباترا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني

غرامة 20 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين على ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر لاختراق بروتوكول المؤتمرات الصحفية

غرامة 20 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين على جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز لما بدر منه تجاه أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي

وفاز مودرن فيوتشر على بيراميدز وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا، ليتلقي الفريقين يوم الخميس المقبل في نهائي السوبر المصري.