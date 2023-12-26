بونجاح: سنظهر بشكل مختلف في كأس إفريقيا.. وكنا بحاجة لـ بلايلي

يثق الدولي الجزائري بغداد بونجاج مهاجم السد القطري، في ظهور منتخب بلاده بشكل مختلف خلال النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض منافسات كأس إفريقيا في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وقال بونجاح في تصريحات عبر صحيفة "النهار" الجزائرية: " سنستعد كما يجب و نقدم كل ما لدينا لإسعاد الشعب الجزائري. حصلنا على الوقت الكافي للتحضير وسنظهر بشكل مختلف عن النسخة الماضية".

وأضاف "عودة يوسف بلايلي لصفوف المنتخب مهمة للغاية. إنه يستحق التواجد والفريق بحاجة إلى خدماته".

وكان المنتخب الجزائري قد توج بلقب كأس إفريقيا 2019 في النسخة التي أقيمت في مصر فيما ودع النسخة الماضية بالكاميرون من دور المجموعات.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب الجزائر في المجموعة التي تضم: بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.